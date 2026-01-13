اسلام آباد:
حکومت پاکستان نے آئندہ 3 سال میں دو ارب 75 کروڑ ڈالر مالیت کے بین الاقوامی بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے اور اس سلسلے میں رواں ماہ کے آخر یا فروری میں 25 کروڑ ڈالر مالیت کے پانڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری ہے جس کے لیے حکمت عملی بھی مرتب کرلی گئی ہے۔
وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پانڈا بانڈز کی مالیت بتدریج ایک ارب ڈالر تک لے جانے کا ہدف ہے اور چین کی مارکیٹ کے علاوہ عالمی کیپٹل مارکیٹ سے بھی رجوع کیا جائےگا۔
ذرائع نے بتایا کہ اگلے مالی سال تک بانڈز کا حجم بڑھ کر ایک ارب ڈالر تک جانے کا امکان ہے اور مالی سال 28-2027 میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں مزید 1.5 ارب ڈالر بانڈز کے اجرا کا منصوبہ ہے۔
ذرائع کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی بانڈز کے اجرا سے بیرونی کمرشل فنانسنگ میں بہتری آئے گی، اس سے آنے والے برسوں میں فنانسگ گیپ کم کرنے میں مدد ملے گی۔
مزید بتایا گیا کہ عالمی ایجنسیوں کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری آرہی ہے، میکرو اکنامک صورت حال میں مزید بہتری سے بیرونی فنانسنگ میں مدد ملےگی۔