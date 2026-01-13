عوام بدلہ لینے کیلیے جن قاتلوں کو یاد رکھیں گے وہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہیں؛ ایران

صدر ٹرمپ نے ایرانی عوام سے کہا تھا کہ مظاہرین کے قاتلوں کا نام اور چہرہ یاد رکھیں، جواب لیا جائے گا

January 13, 2026
صدر ٹرمپ نے ایرانی عوام سے کہا تھا کہ مظاہرین کے قاتلوں کا نام اور چہرہ یاد رکھیں، جواب لیا جائے گا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تازہ دھمکی پر ایران کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آگیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی میں شدت آتی جا رہی ہے جہاں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ لفظی حملے کیے جا رہے ہیں۔

اس بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت دھمکی پر جواب دینے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ اور سینئر ایرانی رہنما علی لاریجانی سامنے آئے ہیں۔

علی لاریجانی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ ایرانی عوام کے اصل قاتل خود امریکا اور اسرائیل کی قیادت ہے۔

علی لاریجانی نے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے جواب میں مزید کہا کہ ایرانی عوام کے اصل قاتلوں کے نام یہ ہیں؛

1- ڈونلڈ ٹرمپ
2- نیتن یاہو

مزید پڑھیں

Express News

مدد پہنچنے والی ہے، ملکی اداروں کا کنٹرول سنبھال لو؛ ٹرمپ کا ایران کے مظاہرین کو پیغام

Express News

ٹرمپ کا ایران کے اپوزیشن لیڈرز سے رابطوں کا دعویٰ؛ یہ رہنما کون ہیں؟

علی لاریجانی کا مزید کہنا تھا کہ انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والے ممالک خود سب سے بڑی انسانی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں۔

انھوں نے کہا کہ امریکا اور اسرائیل برسوں سے ایران پر پابندیاں، دباؤ اور عدم استحکام مسلط کر کے عام شہریوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔

یارہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سوشل ٹروتھ پر اپنے بیان میں ایران میں مظاہرین کو اکساتے ہوئے کہا تھا کہ اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، مدد راستے ہیں۔

صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایرانی عوام اپنے قاتلوں کے ناموں اور چہروں کو یاد رکھیں جن سے جواب لیا جائے گا۔

گو امریکی صدر نے نہیں بتایا کہ کس کی اور کون سی مدد راستے میں ہیں لیکن اس بیان کو پرانے بیان سے جوڑا جا رہا ہے جس میں انھوں نے ایران پر بڑے فوجی حملے کرنے کی دھمکی دی تھی۔

 
