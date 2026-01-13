ایف آئی اے امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کے دوران جعلی دستاویزات کی بنیاد پر ملائیشیا وزٹ ویزے پر بیرون ملک جانے والے 8 مسافروں کو آف لوڈ کردیا۔
ترجمان ایف آئی اےکےمطابق امیگریشن عملےنے کراچی ایئرپورٹ پرکارروائی کےدوران وزٹ ویزے کی آڑ میں بیرون ملک ملازمت کےلئےجانےوالے8مسافروں کوروک دیا.
مسافروں نےجعلی دستاویزات کی بنیاد پر ملائیشیا کاوزٹ ویزے حاصل کیا، مسافروں میں پوجا امیت،راج کچن،عتیق خان،محمد سعد،عزیرعزیز،کرامت اللہ،عامرخان اورذیشان خان شامل ہیں،مسافروں کی قیادت پوجا امیت کررہی تھی.
مسافر پرواز نمبرڈی سیون 109کے ذریعے پاکستانی پاسپورٹس اور وزٹ ویزوں پر ملائیشیا جارہےتھے، ترجمان ایف آئی اے کےمطابق مسافروں نےویزا حصول کے لئے بلیسنگ انسٹیٹیوٹ،کلفٹن کراچی کے نام پر جعلی سفری دستاویزات جمع کروائیں، مسافروں نے ویزا حصول کےلئے مختلف ایجنٹوں کو فی کس 4 لاکھ 95 ہزار روپے دیے۔
ابتدائی تفتیش کے مطابق مسافروں نے ملائیشیا میں ملازمت حاصل کرنا تھی،مسافروں کے موبائل فونز سے امریکا کےجعلی ویزے حاصل کرنےکی منصوبہ بندی سے متعلق شواہد بھی برآمد ہوئے۔
مسافروں کو مزید قانونی کارروائی کےلیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی کےحوالےکردیا گیا۔