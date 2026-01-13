نازیبا ویڈیو کیس، سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیج عمیر عرف میری کی نہیں، عدالت میں مؤقف

عدالت نے درخواست ضمانت پر ایس ایچ او سے جواب طلب کرلیا

محمد ہارون January 14, 2026
سوشل میڈیا انفلوئنسر عمیر رضا عرف میری کی درخواست ضمانت پر عدالت نے ایس ایچ او سے جواب طلب کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق نازیبا ویڈیو اسکینڈل کے ملزم عمیررضاعرف میری کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جس پر جسٹس جواد ظفر نے سماعت کی۔

عدالت نے متعلقہ تھانہ کےایس ایچ اوکونوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کرلیا۔

ملزم کے وکیل عمیرعنصرگورائیہ نے دلائل دئیے اور مؤقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کادرخواست گزار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 

وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ عمیر عرف میری کی موقع پر موجودگی کی کوئی ویڈیو بھی موجود نہیں، پولیس نے بلاجواز مقدمہ درج کرکے درخواست گزار کو حراست میں لیا۔

وکیل نے استدعا کی کہ عدالت ملزم عمیر رضا عرف میری کی درخواست ضمانت منظور کرے۔
