اسلام آباد میں وکیل کی گولی لگی لاش برآمد

پی ٹی وی آفس کے قریب سے وکیل عبدالرؤف کی گولی لگی لاش برآمد ہوئی، ہائیکورٹ بار کا ہڑتال کا اعلان

اسٹاف رپورٹر January 14, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے وکیل شیخ عبدالرؤف کی گولی لگی لاش برآمد ہوئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق تھانہ آئی نائن کی حدود میں پی ٹی وی دفتر کے قریب سے لاش ملی، جس کی شناخت ہائی کورٹ کے وکیل شیخ عبد الرؤف سے ہوئی۔

پولیس ذرائع کے مطابق مقتول شیخ عبد الروف ایڈووکیٹ ہائی کورٹ کو سر کے پچھلے حصے میں گولی ماری گئی جو پیشانی سے نکل گئی۔

مزید پڑھیں

Express News

اسلام آباد؛ شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکا، دلہا دلہن سمیت 8افراد جاں بحق

Express News

اسلام آباد: یونیورسٹی طالبہ کو شادی کا جھانسہ دیکر کلاس فیلو کی جنسی زیادتی

Express News

اسلام آباد میں پولیس پر فائرنگ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار

پولیس ذرائع کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، 

اسلام آباد ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن نے ساتھی وکیل کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے آج ہڑتال اور عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان کردیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

شادیوں میں گلوکاری پر راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کا ہوشربا معاوضہ سامنے آگیا

 Jan 14, 2026 12:02 AM |
یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

یوزویندر چہل اور دیشا پٹنی کے درمیان تعلقات کی افواہیں گرم

 Jan 13, 2026 05:09 PM |
مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

مسلم بھارتی اداکارہ بھی ایران کی صورتحال پر بول اُٹھیں

 Jan 13, 2026 04:49 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں گیس کا بدترین بحران جاری، صارفین کا گیس کمپنی کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے 8 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا

Express News

اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات کرادی گئی

Express News

پشاور میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو قتل کرنے والے ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

Express News

افغان سرحدی نقل و حرکت منظم کرنے سے پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی

Express News

قلات؛ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 4 دہشتگرد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو