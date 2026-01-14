پنجاب بلدیاتی انتخابات: کیس کی تاریخ طے کرکے کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ

کیس کی تاریخ کا جلد تعین کیا جائے گا، الیکشن کمیشن کا سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو خط

اسٹاف رپورٹر January 14, 2026
facebook whatsup
لاہور:

الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے کیس فکس کرکے کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کرلیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد روکے جانے کے معاملے میں الیکشن کمیشن نے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کو خط ارسال کردیا۔

خط کے مطابق الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے کیس فکس کرکے کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔

خط میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کیس کی تاریخ کا جلد تعین کیا جائے گا، حلقہ بندیاں مکمل کرکے نوٹیفائی کرنے کا عمل مکمل نہیں ہوا، پنجاب حکومت نے حلقہ بندیاں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی، پنجاب حکومت نے دی گئی یقین دہانیوں پر عمل نہیں کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

 Jan 14, 2026 12:38 PM |
پاکستان فلم انڈسٹری ری وائیو ہو ہی نہیں سکتی، سید نور

پاکستان فلم انڈسٹری ری وائیو ہو ہی نہیں سکتی، سید نور

 Jan 14, 2026 01:05 PM |
شاہد کپور کی نئی فلم ’او رومیؤ‘ مشکلات کا شکار، ریلیز نہ کرنے کا مطالبہ

شاہد کپور کی نئی فلم ’او رومیؤ‘ مشکلات کا شکار، ریلیز نہ کرنے کا مطالبہ

Jan 14, 2026 10:57 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں گیس کا بدترین بحران جاری، صارفین کا گیس کمپنی کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے 8 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا

Express News

اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات کرادی گئی

Express News

پشاور میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو قتل کرنے والے ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

Express News

افغان سرحدی نقل و حرکت منظم کرنے سے پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی

Express News

قلات؛ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 4 دہشتگرد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو