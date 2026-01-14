بل پر دستخط، تھر کول اینڈ انرجی بورڈ کو کوئلے کی قیمت طے کرنے کا اختیار مل گیا

گورنر سندھ نے دستخط کیے، اب کوئلے کی قیمت، نرخ اور دیگر چارجز کے کنٹرول کا اختیار براہِ راست بورڈ کے پاس ہوگا

اسٹاف رپورٹر January 14, 2026
facebook whatsup
کراچی:

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے تھر کول اینڈ انرجی بورڈ (ترمیمی) بل 2025ء پر دستخط کردئیے جس کے بعد یہ بل باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کرگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق گورنر سندھ کی منظوری کے بعد تھر کول اینڈ انرجی بورڈ (ترمیمی) ایکٹ 2025 فوری طور پر نافذ العمل ہوگیا، ترمیمی ایکٹ کے تحت تھر کول اینڈ انرجی بورڈ کو ٹیرف، قیمتوں اور چارجز کے تعین کے باقاعدہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں۔

اب کوئلے کی قیمت، نرخ اور دیگر چارجز کے کنٹرول کا اختیار براہِ راست بورڈ کے پاس ہوگا۔ قانون کے مطابق بورڈ کو اپنے فیصلوں پر نظرِ ثانی کرنے کا اختیار بھی حاصل ہوگا جبکہ فیس عائد کرنے اور فیصلوں کے جائزے سے متعلق قانونی اختیارات بھی بورڈ کو دے دئیے گئے ہیں۔

ترمیمی قانون کا مقصد تھرکول منصوبوں کے انتظامی و مالی امور کو مزید مو ثر، شفاف اور منظم بنانا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

 Jan 14, 2026 05:16 PM |
اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

 Jan 14, 2026 04:25 PM |
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

 Jan 14, 2026 12:38 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں گیس کا بدترین بحران جاری، صارفین کا گیس کمپنی کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر بیرون ملک جانے والے 8 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا

Express News

اڈیالہ جیل میں عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات کرادی گئی

Express News

پشاور میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو قتل کرنے والے ملزمان ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

Express News

افغان سرحدی نقل و حرکت منظم کرنے سے پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی

Express News

قلات؛ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 4 دہشتگرد ہلاک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو