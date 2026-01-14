بیٹنگ کے دوران  واپس بلائے جانے پر محمد رضوان کا موقف سامنے آگیا

اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ میں بگ بیش لیگ چھوڑ کر واپس آرہا ہوں، معاہدہ پورا نہ  کرنے کی باتیں جھوٹی ہیں

محمد یوسف انجم January 14, 2026
facebook whatsup

بگ بیش لیگ میں  بیٹنگ کے دوران  واپس بلائے جانے پر محمد رضوان کا موقف بھی سامنے آگیا۔

محمد رضوان کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ میں بگ بیش لیگ چھوڑ کر واپس آرہا ہوں، معاہدہ پورا نہ  کرنے کی باتیں جھوٹی ہیں۔

محمد رضوان کےمطابق  کپتان کی بات ماننا میرا فرض ہے، ہمارا مذہب بھی اس بات کی تقلین کرتاہےکہ اپنےامیر کی اطاعت کریں، وہ جوکہے اس پر لبیک کہیں، میچ میں کپتان امیر ہوتاہے۔

مزید پڑھیں

Express News

بی بی ایل میں شرمناک لمحہ؛ سست بیٹنگ پر رضوان کو کپتان نے واپس بلالیا

میچ کی سچوئشن کےمطابق کپتان نے جو بھی فیصلہ کیا، اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ واپس بلائے جانے کا کوئی گلہ نہیں، میچ کے بعد کوچ اور کپتان نے مجھ سےاس بارے میں بات کرکے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ  معذرت بھی کی۔

بگ بیش لیگ معاہدےکے تحت میچز کے لیےاپنی ٹیم ملبورن رینی گیڈ کو دستیاب ہوں۔ لیگ چھوڑنےکی باتیں جھوٹ ہیں۔

یاد رہے کہ دو روزپہلے  کپتان نے تئیس گیندوں پر چھبیس رنز پر محمد رضوان کو واپس بلالیا تھا،رضوان کی جگہ سدرلینڈ جب  خود بیٹنگ کرنےگئے تو صرف ایک رنز پر آوٹ ہوگئے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

’پہلاج اپنی 3 ماؤں کیساتھ‘، اقرار الحسن کی نئی تصاویر وائرل

 Jan 14, 2026 05:16 PM |
اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

اواتار اسٹار زوئی سلڈانا نے ہالی ووڈ میں نئی تاریخ رقم کردی

 Jan 14, 2026 04:25 PM |
فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

فلم ٹاکسک میں کے جی ایف اسٹار کیساتھ متنازع منظر؛ اداکارہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کردیا

 Jan 14, 2026 12:38 PM |

متعلقہ

Express News

آئی سی سی مینز انڈر 19 ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں پاکستان نے امریکا کو شکست دیدی

Express News

کوہلی، روہت اور گمبھیر سے متعلق بھارتی بیٹنگ کوچ کا اہم بیان!

Express News

پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نیا کارنامہ سر انجام دے دیا

Express News

شاداب خان نے بگ بیش لیگ 15 کے بقیہ میچز نہ کھیلنے کا اعلان کر دیا

Express News

آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ جیتنا مشن ہے، سمیر منہاس

Express News

آئی سی سی کا انڈر 19 ورلڈ کپ کیلیے میچ آفیشلز کے پینل کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو