اسپین 150 سال بعد ایک بار پھر ملکہ کے استقبال کے لیے تیار ہے اور اس بار تاج ایک ایسی شہزادی کے سر سجے گا جو تعلیم، عسکری تربیت اور عالمی وژن تینوں کا امتزاج ہیں۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسپین کے بادشاہ فیلپے ششم اور ملکہ لیٹیزیا کی بڑی بیٹی شہزادی لیونور صرف 20 برس کی عمر میں اُس منصب کے لیے تیار کی جا رہی ہیں جس کا انتظار اسپین نے ڈیڑھ صدی سے کیا ہے۔
ان کی تخت نشینی کے بعد اسپین کو 150 سال بعد پہلی بار ایک بااختیار ملکہ ملیں گی جو شہزادی لیونور ہوں گی۔
اس سے قبل اسپین پر حکومت کرنے والی آخری خاتون حکمراں ملکہ ازابیلا دوم تھیں جن کی سلطنت 1868 میں ختم ہو گئی تھی۔
ان کے بعد سے اسپین کی تاریخ میں بادشاہ تو آئے مگر ملکہ کا تاج دوبارہ کسی خاتون کے سر نہ سجا۔
اسپین میں بادشاہت کا سلسلہ بوربن خاندان کے پاس ہے جو 18ویں صدی سے اقتدار کی علامت چلا آ رہا ہے۔
2014 میں سابق بادشاہ خوان کارلوس اول کے دستبردار ہونے کے بعد فیلپے ششم تخت پر بیٹھے اور اسی لمحے لیونور کو باضابطہ طور پر ولی عہد کا درجہ ملا تھا۔
جس کے بعد 2005 میں پیدا ہونے والی شہزادی لیونور آئینی طور پر وہ اپنے والد کے بعد تاج کی واحد وارث ہیں۔
مستقبل کی ملکہ شہزادی لیونور کی تیاری صرف درباری آداب تک محدود نہیں رکھی گئی تھی بلکہ ہسپانوی قانون کے تحت ولی عہد کے لیے فوجی تربیت لازم ہے اور لیونور نے اس تقاضے کو غیر معمولی سنجیدگی سے پورا کیا۔
انھوں نے برطانیہ کے معروف تعلیمی ادارے یو ڈبلیو سی اٹلانٹک کالج (ویلز) سے انٹرنیشنل بکلوریٹ مکمل کیا جہاں ان کی شخصیت کو عالمی نقطۂ نظر سے نکھارا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اسپین میں باقاعدہ فوجی تربیت کا آغاز کیا۔
اگست 2023 میں شہزادی لیونور نے زرگوزا میں آرمی ٹریننگ شروع کی اور اگلے ہی برس وہ بحریہ کی تربیت کے مرحلے میں داخل ہوئیں اور تربیتی جہاز خوان سباستیان دے الکانو پر عملے کے ایک عام رکن کی حیثیت سے شامل ہوئیں۔
اس دوران انہوں نے 140 دنوں میں 17 ہزار میل کا طویل سمندری سفر طے بھی کیا جو اس تربیت کی سختی اور تکالیف کو اجاگر کرتا ہے۔
اس کے بعد شہزادی لیونور نے جدید جنگی جہاز بلاس دے لیزو پر بھی عملی خدمات انجام دیں، جسے ہسپانوی بحریہ کا اہم اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔
فضا میں بھی انہوں نے تاریخ رقم کی۔ دسمبر 2025 میں شہزادی لیونور نے پی سی-21 طیارے میں اپنی پہلی تنہا پرواز مکمل کی۔
اس طرح وہ ہسپانوی شاہی خاندان کی پہلی خاتون بن گئیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔
ایئر فورس کی تربیت کے دوران انہیں ریجن آف مرسیا کا گولڈ میڈل دینے کا اعلان کیا گیا جو اس بات کی علامت ہے کہ انہیں مستقبل میں مسلح افواج کی کمانڈر انچیف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
شہزادی لیونور کئی زبانوں پر عبور رکھتی ہیں جن میں ہسپانوی، کاتالان، انگریزی، فرانسیسی، عربی اور مینڈرن شامل ہیں، جو انہیں عالمی سطح پر ایک منفرد شاہی شخصیت بناتا ہے۔