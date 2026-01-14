بڑھتے ہوئے مظاہروں کی شدت اور امریکی حملوں کی دھمکیوں کے دوران ایران نے ملک بھر میں ایلون مسک کی انٹرنیٹ کمپنی اسپیس ایکس کے خلاف سخت کاروائی کی ہے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی اداروں اور سائبر کرائم نے ملک بھر میں امریکی کمپنی اسٹار لنک (Starlink) کی سیٹلائیٹ انٹرنیٹ ڈیوائسز بڑی تعداد میں ضبط کرلی ہیں۔
اسٹار لنک ڈیوائسز خصوصی طور پر سیٹلائیٹ براڈ بینڈ کنکشن فراہم کرتی ہیں جو روایتی انٹرنیٹ نیٹ ورک سے بالکل مختلف ہوتی ہیں اور حکومت کی سخت انٹرنیٹ بندش کے باوجود معلومات تک رسائی ممکن بناتی ہیں۔
ایران میں جب مظاہروں نے شدت اختیار کی تو حکومت نے انٹرنیٹ کی بندش کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بیرون ملک سے دہشت گردی کی کارروائیوں کے احکامات مل رہے تھے جس پر یہ اقدام ناگزیر تھا۔
جب ایران میں کئی روز تک انٹرنیٹ بند رہیں تو ایلون مسک نے اپنی کمپنی اسٹار لنک کے سٹیلائٹس کی مدد سے براہ راست انٹرنیٹ کی فراہمی مبینہ طور پر مفت شروع کی تاکہ مظاہروں کو ہوا ملے۔
جس پر ایران کی ایجنسیز فعال ہوئیں اور اسٹار لنک سے جڑے آلات کے خلاف گھر گھر چھاپے مارے گئے اور ڈیوائسز کو ضطب کرلیا گیا۔
ان کارروائیوں میں نہ صرف اسٹار لنک ٹرمینلز بلکہ دوسرے سیٹلائیٹ ڈشز اور مواصلاتی آلات کو بھی ضبط کیا گیا جو حکومت کے نزدیک غیر قانونی شمار کیے جاتے ہیں۔
ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اسٹار لنک جیسے آلات انسدادِ شورش اور معلوماتی جنگ کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔
یاد رہے کہ ایران میں اسٹار لنک کی سروس غیر قانونی ہے اور اسے ملک میں لانا، استعمال کرنا یا بیچنا پہلے ہی ممنوع قرار دیا جا چکا تھا۔
جس کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں حتیٰ کہ کچھ رپورٹس میں اس کی حد قید یا جاسوسی الزامات تک بتائی گئی ہیں۔