کراچی میں آوارہ کتوں نے متعدد بچوں کو کاٹ لیا

واقعات اتحاد ٹاؤن کے دو علاقوں نواب اور قائم خانی کالونیوں میں پیش آئے، مکینوں کا کتوں کیخلاف مہم شروع کرنے کا مطالبہ

ااسٹاف رپورٹر January 14, 2026
شہر قائد میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات تھم نہ سکے۔

تفصیلات کے مطابق اتحاد ٹاؤن کے علاقے قائخانی کالونی اور نواب کالونی میں آوارہ کتوں کی بہتات نے مکینوں خصوصاً خواتین اور بچوں کو خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق چند روز کے دوران مختلف واقعات میں آوارہ کتوں نے حملہ کر کے متعدد بچوں کو زخمی کیا۔

Express News

سال 2025 میں کتوں کے کاٹنے سے 22 افراد ہلاک، 29 ہزار زخمی

Express News

کراچی میں آوارہ کتوں کے حملوں میں تشویشناک اضافہ، صرف 5 روز میں 300 کیسز رپورٹ

علاقہ مکینوں نے کتوں کے حملے میں زخمی ہونے والے کمسن بچوں کو فوری طبی امداد کے لیے سرکاری و نجی اسپتال پہنچایا۔

مکینوں نے یونین کونسل کے عہدیداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر آوارہ کتوں کے خلاف مہم شروع کی جائیگی تاکہ معصوم بچوں کو کتوں کے حملوں سے بچایا جا سکے۔
