کراچی، اینٹی کرپشن ساؤتھ آفس میں دو افسران الجھ پڑے، مقدمہ درج

محکمانہ قواعد کی خلاف ورزی پر ایک افسر کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس پر وہ شدید برہم ہو گئے

اسٹاف رپورٹر January 15, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں اینٹی کرپشن ساؤتھ کے دفتر میں اُس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب دو اعلیٰ افسران آپس میں الجھ پڑے۔

ذرائع کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمر فاروق اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمران شیخ کے درمیان تلخ کلامی اس حد تک بڑھ گئی کہ معاملہ ہاتھا پائی اور دھمکیوں تک جا پہنچا۔

واقعے کے بعد اینٹی کرپشن سائوتھ میں تعینات ایک سب انسپکٹر کی مدعیت میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمران شیخ کے خلاف میٹھادر تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

ایف آئی آر کے مطابق عمران شیخ پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے، سرکاری امور میں مداخلت کرنے اور دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران شیخ کو اس سے قبل محکمانہ قواعد کی خلاف ورزی پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس پر وہ شدید برہم ہو گئے اور دفتر میں موجود افسران کو دھمکیاں دیں۔

واقعے کے بعد اینٹی کرپشن محکمہ میں کھلبلی مچ گئی ہے جبکہ اعلیٰ حکام نے معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

پولیس کے مطابق مقدمے کی تفتیش جاری ہے اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

 Jan 14, 2026 08:20 PM |
سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

 Jan 14, 2026 05:38 PM |
ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

ارچنا پورن سنگھ میں نایاب اعصابی مرض کی تصدیق

 Jan 14, 2026 04:57 PM |

متعلقہ

Express News

پنوعاقل، کچے کے علاقے میں مسلح افراد کی فائرنگ، عالمانی برادری کا ایک شخص جاں بحق

Express News

کالاشاہ کاکو، گھریلو جھگڑے کے بعد تیزاب پینے والی خاتون دم توڑ گئی

Express News

کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 5 افراد زخمی

Express News

لاہور سے اغوا ہونے والی 5 سالہ بچی ساہیوال سے بازیاب، ملزمہ گرفتار

Express News

کراچی، سعیدآباد نیول کالونی کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ، شہری زخمی، ملزمان فرار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو