کیریئر میں زیادہ دنوں تک ٹاپ پوزیشن کا اعزاز، کوہلی بھی فہرست میں شامل

پاکستان کے بابر اعظم کیریئر کے 1359 دن ٹاپ پوزیشن پر رہ چکے ہیں

اسپورٹس ڈیسک January 15, 2026
facebook whatsup

بھارتی اسٹار کرکٹر ویرات کوہلی مجموعی طور پر زیادہ دنوں تک ٹاپ پوزیشن پر رہنے والوں کی فہرست میں شامل ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق ویرات کوہلی نے گزشتہ روز تقریباً چار سال سے زائد عرصے کے بعد ون ڈے رینکنگ میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔

اس کے ساتھ ہی وہ ون ڈے کیریئر میں سب سے زیادہ دنوں تک ٹاپ پوزیشن پر رہنے والوں کی ٹاپ 10 فہرست میں شامل ہوگئے ہیں۔

گزشتہ روز تک کوہلی اپنے کیریئر میں مجموعی طور پر 825 دن پہلی پوزیشن پر رہے۔

اس فہرست میں 2306 دن کے ساتھ ویسٹ انڈیز کے سر ویوین رچرڈز پہلے نمبر پر اور برائن لارا 2079 دن کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

ویرات کوہلی نے ون ڈے رینکنگ میں پھر پہلی پوزیشن حاصل کرلی

چوتھے نمبر پر پاکستان کے بابر اعظم 1359 دن کے ساتھ تیسری پوزیشن پر موجود آسٹریلیا کے مائیکل بیون (1361) سے صرف دو دن کی دوری پر ہیں۔

جنوبی افریقا کے اے بی ڈی ویلیئرز نے کیریئر کے 1356 دن بطور نمبر ون بیٹرکے گزارے۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار یش کی فلم ’ٹاکسک‘ کے وائرل سین والی اداکارہ کون ہے؟

اداکار یش کی فلم ’ٹاکسک‘ کے وائرل سین والی اداکارہ کون ہے؟

 Jan 15, 2026 11:05 AM |
سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

سلینا جیٹلی کی شادی کی 15 ویں سالگرہ پر طلاق، شوہر پرسنگین الزامات

 Jan 15, 2026 01:20 AM |
سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

سمندر میں ڈوب کر ہلاکت، زوبین گرگ کے نشے میں ہونے کا انکشاف

 Jan 14, 2026 10:38 PM |

متعلقہ

Express News

انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے صدر محمد طیب اکرام بھارتیوں کی نفرت انگیزی کا شکار

Express News

دوسرا ون ڈے: نیوزی لینڈ کیخلاف بھارت کو شرمناک شکست، سیریز برابر

Express News

آئی سی سی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے اضافی ٹکٹ فروخت کیلیے جاری کر دیے 

Express News

کینیڈا نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

بنگلا دیش کرکٹ بورڈ  کے نائب صدر نے آئی سی سی کو وارننگ جاری کر دی

Express News

ویرات کوہلی، سچن ٹنڈولکر کا ایک اور ریکارڈ لے اڑے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو