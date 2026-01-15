بنگلادیشی کھلاڑیوں کا بائیکاٹ، بی پی ایل کا میچ منسوخ ہونے کا خدشہ

بائیکاٹ کے باعث نہ صرف یہ میچ متاثر ہوا ہے بلکہ آئندہ شیڈول میچز پر بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے

اسپورٹس ڈیسک January 15, 2026
بنگلادیشی کھلاڑیوں کے بائیکاٹ کے باعث بی پی ایل کا میچ منسوخ ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق بنگلادیش پریمیئر لیگ (بی پی ایل) میں چٹوگرام رائلز اور نوخالی ایکسپریس کے درمیان میچ مقررہ وقت گزر جانے کے باجود شروع نہیں ہوسکا ہے۔

دونوں ٹیمیں ابھی تک اسٹیڈیم نہیں پہنچی ہیں۔ یہ صورتحال ملک بھر میں کرکٹ کی تمام سرگرمیوں کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد پیدا ہوئی ہے۔

گزشتہ روز بنگلادیشی کھلاڑیوں نے کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر نجم الاسلام کے تمیم اقبال کے خلاف بیان کے بعد بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔

نجم الاسلام نے بنگلادیشی ٹیم کے بھارت جانے سے متعلق تمیم اقبال کے بیان پر ردعمل میں انہیں ’بھارتی ایجنٹ‘ کہا تھا جس پر کھلاڑیوں نے ان سے استعفیٰ کے مطالبہ کیا ہے۔

واضح رہے کہ بائیکاٹ کے باعث نہ صرف یہ میچ متاثر ہوا ہے بلکہ آئندہ شیڈول میچز پر بھی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔

انتظامیہ کی جانب سے تاحال کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا، تاہم ذرائع کے مطابق معاملے کے حل کے لیے بی سی بی اور کھلاڑیوں کے درمیان رابطے جاری ہیں۔
