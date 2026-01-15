کسٹمز نے سرکاری بینک ایکسچینج ریٹس کے مطابق شپنگ چارجز نافذ کردیے

بین الاقوامی شپنگ لائنزکی جانب سے من مانی اور حد سے زیادہ بلنگ کی پریکٹس کا خاتمہ ہوگیا

ارشاد انصاری January 15, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

ایف بی آر کے ادارے پاکستان کسٹمز نے تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے جہاز رانی کی صنعت کے لیے سرکاری بینک ایکس چینج ریٹس کے مطابق شپنگ چارجز نافذ کردیئے۔

ایف بی آر کے مطابق جہاز رانی کی صنعت کے لئے سرکاری بینک کی شرح مبادلہ کے مطابق نافذ کردہ شپنگ چارجز کے نتیجے میں بین الاقوامی شپنگ لائنزکی جانب سے من مانی اور حد سے زیادہ بلنگ کی پریکٹس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔

آل پاکستان شپنگ ایسوسی ایشن نے 12 جنوری 2026ء کو تحریری  طور پر باضابطہ  تصدیق کی ہے کہ اس کی تمام اراکین شپنگ لائنز اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ضوابط کے مطابق اپنے متعلقہ مجاز کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کردہ شرح مبادلہ کی بنیاد پر ہی شپنگ فیس وصول کررہی ہیں۔

یہ پیش رفت پاکستان کسٹمز کی جانب سے قائم کردہ ایک اعلیٰ سطح کمیٹی کی مسلسل کاوشوں کا نتیجہ ہے جس نے شپنگ ایجنٹس، ٹرمینل آپریٹرز، تجارتی تنظیموں اور بین الاقوامی شپنگ لائنز کے ساتھ تفصیلی مشاورت کی۔

پاکستان میں کام کرنے والی سب سے بڑی شپنگ لائن مرسک جوکہ ملک کا  تقریباً 26 فیصد مجموعی کارگو ہینڈل کرتی ہے، اس نے پہلے ہی سرکاری بینک کی شرح مبادلہ کا اطلاق شروع کر دیا ہے جس سے جہاز رانی کی پوری صنعت کے لیے ایک معیار قائم ہوا ہے۔

بڑی بین الاقوامی شپنگ لائنز اور ان کے مقامی ایجنٹس سمیت دیگر کمپنیوں کی جانب سے تحریری طور پر کمپلائنس کی تصدیق موصول ہوچکی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جہاز رانی کی پوری صنعت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرح مبادلہ پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔

گزشتہ کئی برس سے تاجر اور برآمد کنندگان شپنگ لائنز کی جانب سے ڈالر کے مبالغہ آمیز اور من مانی شرح مبادلہ کے اطلاق پر شدید تحفظات کا اظہار کر رہے تھے جو اکثر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اعلان کردہ شرح مبادلہ سے کہیں زیادہ ہوتے تھے، اس سے کاروباری لاگت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا،برآمدات میں کاروباری مسابقت متاثر ہوئی اور شپنگ چارجزکے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔

توقع ہے کہ اس اقدام سے تاجروں اور برآمد کنندگان پر لاگت کے دباؤ میں خاطر خواہ کمی آئے گی، شپنگ چارجز میں شفافیت ہوگی اور کاروباری برادری کا اعتماد بحال ہوگا۔

یہ کامیابی ایف بی آر کے اس پختہ عزم کی عکاس ہے کہ وہ قانونی تجارت کے تحفظ، کاروبار کرنے میں آسانیاں لانے کے لیے سرگرم عمل ہے اور مؤثر  قانونی  نگرانی اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے کے ذریعے پاکستان کی برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے لئے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 04:26 PM |
دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

دھرندھر کے گانوں پر ناچنے والی قوم بشریٰ آپا کی ’بندیا‘ پر ناراض ہوگئی، شمعون عباسی کا طنز

 Jan 15, 2026 02:48 PM |

متعلقہ

Express News

آئی ٹی سی این ایشیا 2026، پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں جدت اور کاروباری مواقع کا نیا باب

Express News

پاکستان کا دو ارب 75 کروڑ ڈالر مالیت کے بین الاقوامی بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ

Express News

سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ؛ نرخ تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان

Express News

4 برس میں برآمدات 60 ارب ڈالرز تک بڑھانے کا ہدف

Express News

پاکستان گیس پائپ لائن معاہدہ ختم کرنے اور ایران 10 سالہ توسیع کا خواہاں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو