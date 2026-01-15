ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی عدم ادائیگی سے متعلق ڈی جی کے ڈی اے و دیگر کیخلاف کارروائی کا حکم

ڈی اے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی عدم ادائیگی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی

کورٹ رپورٹر January 15, 2026
سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے کے ڈی اے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی عدم ادائیگی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر چیف سیکریٹری سندھ کو ڈی جی کے ڈی اے و دیگر کیخلاف انضباطی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیدیا۔

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو کے ڈی اے ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن کی عدم ادائیگی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ کے ڈی اے کی جانب سے عبوری عملدرآمد رپورٹ عدالت میں جمع کرادی گئی۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ کے ڈی اے کو مالی بحران کا سامنا ہے۔  عدالتی احکامات پر کے ڈی اے ایک ہزار 4 سو سے زائد ریٹائرڈ ملازمین کو واجبات ادا کرچکا ہے۔

فنانس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے 13 جنوری کو ایک لیٹر موصول ہوا ہے۔  جس میں کہا گیا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کے بجٹ میں اضافے کے لیئے اقدامات کیئے جارہے ہیں۔

کے ڈی اے کی جائیدادوں کی فروخت سے متعلق معاملات کو حتمی شکل دی جارہی ہے تاکہ ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادا ہوں۔  لہذا ان حالات میں عدالتی احکامات پر مکمل عملدرآمد نہیں ہو سکا ہے۔

عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کے ڈی اے کے وکیل نے بتایا کہ ان حالات میں عدالتی احکامات پر عملدرآمد نہیں ہوسکا ہے۔

درخواستگزار  کو ہفتہ وار 10 فیصد واجبات ادا کرسکتے ہیں۔ عدالت نے کے ڈی اے رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کردیا۔

عدالت نے چیف سیکریٹری سندھ کو ڈی جی کے ڈی اے و دیگر کیخلاف انضباطی کارروائی شروع کرنے کا حکم دیدیا۔

عدالت نے ہدایت کی عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں فریقین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عدالت نے توہین عدالت کے مرتکب افسران کو طلب کرلیا۔
