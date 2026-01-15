امریکا سے آئے ایک اور پارسل سے تین کروڑ روپے مالیت کی چرس برآمد

کراچی:
کسٹمز نے انسداد اسمگلنگ کی کارروائی کے دوران کراچی ائیر کارگو کے ذریعے تین کروڑ روپے سے زائد مالیت کی چرس پاکستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔
ایف بی آر کے مطابق پاکستان کسٹمز کے ایئرکارگو کنٹرول یونٹ کلکٹریٹ آف کسٹمز ایئر پورٹس کراچی نے انٹرنیشنل میل آفس کراچی کے ذریعے تین کروڑ سات لاکھ روپے مالیت کی تقریباً 1.03 کلوگرام چرس پاکستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔
ترجمان کے مطابق یہ چرس امریکا سے آئے ایک پارسل میں چھپائی گئی تھی جسے جعلی طور پر کتابیں ظاہر کیا گیا تھا، یہ ضبطگی پاکستان کسٹمز کی اسمگلنگ کے خلاف مسلسل کڑی نگرانی کی آئینہ دار ہے جو انٹرنیشنل میل سمیت تمام ذرائع کے ذریعے ہونے والی اسمگلنگ کے خلاف انفورسمنٹ اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہے۔
واضح رہے کہ کچھ دن قبل بھی امریکا سے آئے ایک پارسل سے دو کلوگرام سے زائد چار کروڑ روپے مالیت کی چرس برآمد ہوئی تھی۔