امریکا سے آئے ایک اور پارسل سے تین کروڑ روپے مالیت کی چرس برآمد

انٹرنیشنل میل آفس کراچی نے تین کروڑ سات لاکھ روپے مالیت کی 1.03 کلوگرام چرس  پاکستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنادی

اسٹاف رپورٹر January 15, 2026
منشیات کوئٹہ اور چمن میں موجود گروہ نے بذریعہ کارگو کراچی اور لاہور بھیجی گئی تھی، اے این ایف۔ فوٹو:فائل
کراچی:

کسٹمز نے انسداد اسمگلنگ کی کارروائی کے دوران کراچی ائیر کارگو کے ذریعے تین کروڑ روپے سے زائد مالیت کی چرس پاکستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔

ایف بی آر کے مطابق پاکستان کسٹمز کے ایئرکارگو کنٹرول یونٹ کلکٹریٹ آف کسٹمز ایئر پورٹس کراچی نے انٹرنیشنل میل آفس کراچی کے ذریعے تین کروڑ سات لاکھ روپے مالیت کی تقریباً 1.03 کلوگرام چرس  پاکستان اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔

ترجمان کے مطابق یہ چرس امریکا سے آئے ایک پارسل میں چھپائی گئی تھی جسے جعلی طور پر کتابیں ظاہر کیا گیا تھا، یہ ضبطگی پاکستان کسٹمز کی اسمگلنگ کے خلاف مسلسل  کڑی  نگرانی کی آئینہ دار ہے جو انٹرنیشنل میل  سمیت تمام ذرائع کے ذریعے ہونے والی اسمگلنگ کے خلاف انفورسمنٹ اور عوام کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہے۔

واضح رہے کہ کچھ دن قبل بھی امریکا سے آئے ایک پارسل سے دو کلوگرام سے زائد چار کروڑ روپے مالیت کی چرس برآمد ہوئی تھی۔
