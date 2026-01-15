ملکی ذرمبادلہ کے ذخائر میں تسلسل سے اضافے کا رحجان رواں ہفتے بھی برقرار رہا۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملکی ذرمبادلہ کے مجموعی ذخائر کی مالیت 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے اضافے سے 21ارب 24کروڑ ڈالر کی سطح پر آگئے۔
اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر کی مالیت 1 کروڑ 60 لاکھ ڈالر بڑھ کر 16ارب 7 کروڑ 18 لاکھ ڈالر کی سطح پر آگئے۔
اعلامیے کے مطابق کمرشل بینکوں کے ذخائر کی مالیت بھی ایک ہفتے میں 4 کروڑ ڈالر اضافے سے 5ارب 17 کروڑ 66لاکھ ڈالر کی سطح پر آگئے۔