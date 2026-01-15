کراچی، کورنگی میں پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ہلاک، اسلحہ اور نقدی برآمد

ہلاک ملزم کی شناخت شہریار احمد ولد شبیر احمد کے نام سے ہوئی ہے

اسٹاف رپورٹر January 16, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد علاقے کورنگی نمبر 4، کلو چوک نزد اللہ راضی نلی بریانی کے قریب پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔

پولیس کے مطابق گشت کے دوران ایک موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان شہریوں سے لوٹ مار میں مصروف تھے۔

پولیس کو دیکھتے ہی ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، جس کے جواب میں پولیس نے جوابی کارروائی کی۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی، اورنگی میں پولیس مقابلہ، ایک زخمی سمیت دو ملزمان گرفتار، ایک فرار

Express News

کراچی، ایس آئی یو پولیس مقابلے میں ملزم کی ہلاکت کو اہل خانہ نے جعلی پولیس مقابلہ قرار دے دیا

ہلاک ملزم کی شناخت شہریار احمد ولد شبیر احمد کے نام سے ہوئی ہے۔

اس کے قبضے سے 1 عدد 30 بور پسٹل بمعہ رائونڈز، 9500 روپے نقدی، 3 موبائل فونز اور 3 عدد والیٹس برآمد کر لیے گئے ہیں۔ پولیس ہلاک ملزم کا کرمنل ریکارڈ بھی چیک کر رہی ہے۔

ترجمان ایس ایس پی کورنگی نے بتایا کہ یہ کارروائی شہر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا حصہ ہے اور فرار ملزم کی جلد گرفتاری کے لیے گشت اور چھاپے جاری ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

 Jan 15, 2026 07:07 PM |
نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |
'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

'اواتار: فائر اینڈ ایش'، جیمز کیمرون کا جادو ایک بار پھر چل گیا

 Jan 15, 2026 05:57 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، ایس آئی یو پولیس مقابلے میں ملزم کی ہلاکت کو اہل خانہ نے جعلی پولیس مقابلہ قرار دے دیا

Express News

کراچی، مائی کلاچی روڈ قتل عام کا آلہ برآمد، ملزم کے متضاد بیانات نے نیا معمہ کھڑا کر دیا

Express News

لاہور؛ 14 سالہ طالبہ کو اغوا کرکے زیادتی کرنے والا مرکزی ملزم گرفتار

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر مسافر سے 70تولہ وزن کے گولڈ بار برآمد

Express News

اہلیہ سے صلح کی کوشش میں ناکامی، داماد نے ساس کو قتل کر دیا

Express News

کراچی، شہر بھر میں پولیس مقابلے، 6 زخمی ڈاکوؤں سمیت 7 ملزمان گرفتار، ایک شہری زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو