پی ایس ایل: کھلاڑیوں کی ڈائریکٹ سائننگ، ڈرافٹ یا آکشن؟ سلمان نصیر نے بتادیا

آئی پی ایل کے ساتھ شیڈول کا ٹکراؤ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، سلمان نصیر

سلیم خالق January 16, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں ایڈیشن کے لیے پلیئر کی ڈائریکٹ سائننگ، ڈرافٹ یا آکشن سے متعلق فیصلے کی گھڑی آ گئی۔

نمائندہ ’ایکسپریس‘ کو خصوصی انٹرویو میں پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے سی ای او سلمان نصیر نے کہا کہ اب 8 ٹیموں کے ہوتے ہوئے ریٹینشن کا معاملہ مزید حساس ہو گیا ہے۔

سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ موجودہ فرنچائزز 5 یا 6 ریٹینشن چاہتی ہیں جبکہ بعض صفر ریٹینشن کی حامی ہیں، اس حوالے سے گورننگ کونسل کی میٹنگ جمعہ کو طے ہے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ سائننگ، ڈرافٹ یا آکشن سمیت تمام آپشنز زیر غور ہیں اور سوشل میڈیا پر ہونے والی بحث کے باوجود فیصلہ گورننگ کونسل کی میٹنگ میں کیا جائے گا۔

آئی پی ایل کے ساتھ شیڈول کے ٹکراؤ پر سلمان نصیر نے کہا کہ پی ایس ایل شائقین کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں کیونکہ وہ اپنی لیگ ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بار بھی بہترین غیر ملکی کھلاڑی لیگ کا حصہ بنیں گے، بہتر سے بہتر غیر ملکی کرکٹرز لانے کی کوشش کریں گے۔

انہوں نے بتایا کہ پی ایس ایل کے آغاز کے لیے 23 اور 26 مارچ کی تاریخیں زیر غور ہیں۔ عید کی چھٹیاں، لیبر کی دستیابی اور کھلاڑیوں کی ذاتی مصروفیات اس فیصلے میں اہم عوامل ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

پی سی بی کا پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطانز کی نیلامی کا باضابطہ اعلان

پی ایس ایل کے سی ای او کا کہنا تھا کہ 23 مارچ ایک قومی دن ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس موقع کو استعمال کیا جائے، بصورت دیگر 26 مارچ بھی ایک مضبوط آپشن ہے۔

سلمان نصیر نے کہا کہ سرمایہ کاروں کی تعداد 6 سے بڑھ کر 8 ہو جانا پی ایس ایل کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔

ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ نئی ٹیموں کی فروخت کے حوالے سے گزشتہ چند ہفتوں سے ہم مسلسل دلچسپی رکھنے والی پارٹیز کے ساتھ رابطے میں رہے، بولی سے قبل روڈ شوز، متعدد ملاقاتیں، مالی فزیبلٹیز اور تفصیلی مشاورت کا عمل جاری رہا، جس کے باعث انتظامیہ کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بار بولی غیر معمولی حد تک جائے گی، نتیجہ ریکارڈ ساز رہا جس پر سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔

غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے سلمان نصیر نے کہا کہ آسٹریلیا اور امریکا سے تعلق رکھنے والے 2 گروپس بولی کے عمل میں نمایاں رہے تاہم میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی سرمایہ کار کمزور تھے، دراصل ہر کوئی ایک حد مقرر کرتا ہے، پہلے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ کئی کمپنیز انتظار کی پالیسی اپنائے ہوئی تھیں،کچھ نے بالکل بولی نہیں لگائی اور بعض نے ابتداء میں ایک، دو بولیاں دے کر صورتحال کا جائزہ لینا مناسب سمجھا۔

انہوں نے مزید کہا کہ میری رائے میں ہر ایک کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ جو لوگ غیر ملکی کرنسی میں کمائی کرتے ہیں انہیں ادائیگی پاکستانی روپوں میں کرنے کی وجہ سے ایک ایڈوانٹیج تو حاصل تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہنگی سنگھ کا غیر اخلاقی بیان وائرل، گلوکار نے معافی مانگ لی

ہنگی سنگھ کا غیر اخلاقی بیان وائرل، گلوکار نے معافی مانگ لی

 Jan 16, 2026 10:57 AM |
’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

 Jan 15, 2026 07:07 PM |
نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

نورا فتحی اور فٹبالر اشرف حکیمی کے درمیان قربت کی افواہیں گرم

Jan 15, 2026 04:45 PM |

متعلقہ

Express News

نئی دہلی میں شدید آلودگی، صفِ اول کے کھلاڑی کا بھارت میں کھیلنے سے انکار

Express News

ہاکی اولمپئنز کا فیلڈ مارشل اور وزیراعظم سے قومی کھیل کو بچانے کا مطالبہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: انگلینڈ کے پاکستانی نژاد کرکٹرز بھی تاحال بھارتی ویزے سے محروم

Express News

بگ بیش لیگ میں ’سپر سب‘ طرز کا نیا قانون نافذ کرنے کا فیصلہ

Express News

بنگلادیشی کھلاڑیوں کا بائیکاٹ، بی پی ایل کا میچ منسوخ ہونے کا خدشہ

Express News

پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز، سستے ترین ٹکٹس کب سے دستیاب ہوں گے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو