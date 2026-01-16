چمن میں نامعلوم شخص بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر کرنٹ لگنے سے ہلاک

اطلاع ملتے ہی بائی پاس پولیس کی ٹیم حکام کی سربراہی میں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی

سردار حمید خان January 16, 2026
facebook whatsup

چمن میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس میں نامعلوم شخص ایف سی قلعہ کے قریب بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر کرنٹ لگنے سے موقع پر ہلاک ہوگیا۔

چمن میں ایک انتہائی افسوسناک اور پراسرار واقعہ پیش آیا ہے جس نے پورے علاقے کو صدمے میں ڈال دیا ہے۔ ایف سی قلعہ کے قریب ایک نامعلوم شخص بجلی کے ہائی ٹینشن کھمبے پر چڑھ گیا جہاں شدید کرنٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔

ریسکیو اور پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ آج جمعہ کی صبح پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی بائی پاس پولیس کی ٹیم حکام کی سربراہی میں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی۔ بجلی کے کھمبے سے لٹکی لاش کو اتارنے کے لیے بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کے بعد امدادی کارروائیاں شروع کی گئیں۔

لاش کو احتیاط سے نیچے اتار کر سول اسپتال چمن منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔

حتماً یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ شخص کون تھا اور اس نے کھمبے پر چڑھنے کی کوشش کیوں کی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ممکنہ طور پر خودکشی کا واقعہ ہو سکتا ہے،البتہ کچھ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حادثاتی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جیسے چوری کی کوشش یا ذہنی پریشانی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فضا علی کی بیٹی کی اپنے والد کی شادی میں شرکت، اداکارہ کا ردعمل وائرل

فضا علی کی بیٹی کی اپنے والد کی شادی میں شرکت، اداکارہ کا ردعمل وائرل

 Jan 16, 2026 11:51 AM |
ہنی سنگھ کا غیر اخلاقی بیان وائرل، گلوکار نے معافی مانگ لی

ہنی سنگھ کا غیر اخلاقی بیان وائرل، گلوکار نے معافی مانگ لی

 Jan 16, 2026 11:03 AM |
’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

’’میں آج بہت تکلیف میں ہوں‘‘، عشرت فاطمہ نے ریڈیو پاکستان چھوڑنے کی وجہ بتادی

 Jan 15, 2026 07:07 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان دفاعی معاہدہ تیار ہے، وزیر دفاعی پیداوار

Express News

کراچی میں پارک سے مبینہ طور پر اغوا ہونے والا تین سالہ بچہ 4 روز بعد بازیاب

Express News

11 جنوری کو غفلت برتنے پر کراچی پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ، 5 ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کیخلاف ایکشن

Express News

وزیراعظم نے چیئرمین ایچ ای سی کی تعیناتی کیلیے بھیجی گئی سمری مسترد کردی

Express News

حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفکیشن جاری

Express News

عمران خان کو لانے والے چاہتے ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آجائے، خواجہ آصف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو