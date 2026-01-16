چمن میں نامعلوم شخص بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر کرنٹ لگنے سے ہلاک

چمن میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس میں نامعلوم شخص ایف سی قلعہ کے قریب بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر کرنٹ لگنے سے موقع پر ہلاک ہوگیا۔
چمن میں ایک انتہائی افسوسناک اور پراسرار واقعہ پیش آیا ہے جس نے پورے علاقے کو صدمے میں ڈال دیا ہے۔ ایف سی قلعہ کے قریب ایک نامعلوم شخص بجلی کے ہائی ٹینشن کھمبے پر چڑھ گیا جہاں شدید کرنٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔
ریسکیو اور پولیس ذرائع کے مطابق یہ واقعہ آج جمعہ کی صبح پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی بائی پاس پولیس کی ٹیم حکام کی سربراہی میں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی۔ بجلی کے کھمبے سے لٹکی لاش کو اتارنے کے لیے بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کے بعد امدادی کارروائیاں شروع کی گئیں۔
لاش کو احتیاط سے نیچے اتار کر سول اسپتال چمن منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پوسٹ مارٹم کے بعد مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔
حتماً یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ شخص کون تھا اور اس نے کھمبے پر چڑھنے کی کوشش کیوں کی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ ممکنہ طور پر خودکشی کا واقعہ ہو سکتا ہے،البتہ کچھ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حادثاتی بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جیسے چوری کی کوشش یا ذہنی پریشانی۔