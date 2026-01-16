پاک آسٹریلیا ٹی ٹوئنٹی سیریز، میچز کے اوقات کار تبدیل کردیے گئے

لاہور میں شیڈول پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کے اوقات کار تبدیل کردیے گئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق موسم کی شدت کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) حکام نے کرکٹ آسٹریلیا کی مشاورت سے میچز کے اوقات کار میں تبدیلی کردی ہے۔
نئے اوقات کار کے تحت میچ کا ٹاس اب ساڑھے تین بجے ہوگا جبکہ میچ کی پہلی گیند چار بجے پھینکی جائے گی۔
اس سے پہلے ٹاس ساڑھے پانچ بجے جبکہ میچ شروع ہونے کے وقت کا اعلان چھ بجے کیا گیا تھا۔
واضح رہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم 28 جنوری کو لاہور پہنچے گی۔ میچز 29 جنوری، 31 جنوری اور یکم فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔