سونے کی مقامی و عالمی مارکیٹوں میں  آج قیمت کتنی ہے؟

کراچی:
مقامی اور عالمی سطح پر آج جمعہ کے روز سونے اور چاندی کی قیمتیں مستحکم رہیں۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4ہزار 601ڈالر کی سطح پر مستحکم رہنےکے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی جمعہ کو 24قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4لاکھ 82ہزار 462 روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔
اسی طرح فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 4لاکھ 13ہزار 633روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔
مقامی مارکیٹوں میں آج فی تولہ چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 9ہزار 425روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 8ہزار 080روپے کی سطح پر مستحکم رہی ہے۔