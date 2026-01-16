مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی ہیلی کاپٹر رہائشی علاقے میں گر کر تباہ؛ ویڈیو وائرل

مغربی کنارے کے علاقے گوش اتزیون میں اسرائیلی فضائیہ کا فوجی ہیلی کاپٹر خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب دوسرے ہیلی کاپٹر کی مدد سے اس خراب ہیلی کاپٹر کو منتقل کیا جا رہا تھا۔
اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یانشوف ماڈل کا ہیلی کاپٹر منگل کے روز خراب موسمی حالات کے باعث اتزیون بریگیڈ سیکٹر میں ہنگامی لینڈنگ پر مجبور ہوا تھا۔
بعد ازاں جب اسے دوسرے ہیلی کاپٹر کے ذریعے منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹوئنگ کے لیے استعمال ہونے والے ہارنس اچانک الگ ہو گئے۔
اسرائیلی فوج کے بقول اس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر فضا سے نیچے آ گرا اور اس میں آگ بھڑک اُٹھی۔ ہیلی کاپٹر میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔
اسرائیلی فوج نے بتایا کہ حادثہ رہائشی علاقے میں پیش آیا اور گھروں سے چند میٹرز کے فاصلے پر گرا۔ جہاں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔
ہیلی کاپٹر گرنے سے پورے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ پناہ لینے کے لیے کھلے میدان کی جانب دوڑے۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیلی کاپٹر اچانک فضا میں ڈولتا ہوا نیچے گرتا ہے اور زمین سے ٹکرا جاتا ہے۔
اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر میجر جنرل ٹومر بار نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے فوجی تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کا حکم دے دیا۔