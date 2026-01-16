لاہور:
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی گورننگ کونسل کے اجلاس میں کھلاڑیوں کی ریٹینشنز، ڈرافٹ، آکشن یا ڈراکشن ماڈل پر مشاورت کی گئی اور ڈائریکٹ سائننگز کا آپشن بھی زیر غور آیا۔
لاہور میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں تمام آٹھوں فرنچائزز، پی سی بی اور پی ایس ایل حکام نے شرکت کی، اجلاس میں سیالکوٹ اور حیدرآباد کی نئی ٹیموں کے مالکان کو خوش آمدید کہا گیا۔
اجلاس کے حوالے سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ نئی ٹیموں کی کامیاب نیلامی پر چیئرمین پی سی بی اور پی ایس ایل ٹیم کو مبارک باد دی گئی اور پی ایس ایل 11 کے شیڈول پر تفصیلی غور کیا گیا۔
پی ایس ایل کی گورننگ کونسل کے اجلاس میں کھلاڑیوں کی ریٹینشنز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور ڈرافٹ، آکشن یا ڈراکشن ماڈل پر بھی مشاورت کی گئی اور ڈائریکٹ سائننگز کا آپشن بھی زیر غور آیا۔
اجلاس میں واضح کیا گیا کہ پی ایس ایل کا آغاز 26 مارچ 2026 کو ہوگا جبکہ ایجنڈا امور پر مزید غور کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا اور گورننگ کونسل کا اجلاس ضرورت کے تحت دوبارہ طلب کیا جائے گا۔