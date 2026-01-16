جنید صفدر کی مہندی کی تقریب، تصاویر جاری

جنید صفدر نے مہندی کی تقریب میں گہرے نیوی بلیو رنگ کا روایتی کرتا زیب تن کیا

محمد الیاس January 17, 2026
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کی مہندی کی تقریب جاتی امرا میں ہوئی جہاں دولھا اور دلہن کے خاندانوں اور دیگر مہمانوں نے شرکت کی۔

جنید صفدر نے مہندی کی تقریب میں گہرے نیوی بلیو رنگ کا روایتی کرتا زیب تن کیا، کرتے پر سنہری بٹن اور سادہ کٹ نے شاہانہ تاثر دیا اور لباس کے ساتھ سنہری، براؤن شال کو روایتی انداز میں کندھے پر ڈالا گیا۔

جنید صفدر کی شال کا ریشمی تاثر مہندی کی تقریب کے رنگوں سے ہم آہنگ نظر آیا، نیوی بلیو اور سنہری امتزاج نے کلاسک ویڈنگ پیلیٹ کو اجاگر کیا۔

پاکستان مسلم لیگ (ن) کے صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے نواسے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر اور شانزے علی روحیل کی مہندی کی تقریب جاتی عمرہ میں جاری ہیں، یامہندی کی تقریب میں شریف فیملی اور شیخ روحیل اصغر فیملی کے افراد و عزیز و اقارب شریک ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابقجنید صفدر کی مہندی کی تقریب میں معروف رقاص وہاب شاہ کو مدعو کیا گیا۔

جنید صفدر کی مہندی کی تقریب میں 350مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا، شریف فیملی کی جانب سے روایتی و دیسی پکوان بھی تیار کیے گئے، مہمانوں کی تواضع سوپ، چکن ڈمپورہ، دال گوشت، آلو گوشت، وائٹ رائس، باربی کیو، گاجر کا حلوہ اور دال کا حلوہ سمیت مختلف ڈشز سے کی گئی۔

جنید صفدر کی بارات آج 17 جنوری کو دوپہر ایک بجے لیک سٹی جائے گی، بارات میں شریف فیملی و عزیز و اقارب کو مدعو کیا گیا ہے اور بارات کے لیے 400 مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کیاگیا۔

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب 18 جنوری کو جاتی امرا فارمز میں منعقد ہوگی، ولیمہ کی تقریب میں 800 مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے۔

جنید صفدر کی ولیمہ کی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف، وفاقی و صوبائی وزرا اور اہم رہنماؤں سمیت غیرملکی مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔

 
