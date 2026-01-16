سی ٹی ڈی حیدرآباد کی جامشورو میں کارروائی، کالعدم تنظیم کے بینرز اور پاکستان مخالف مواد برآمد

ذرائع کا کہنا ہے کہ برآمد کیا گیا سامان 17 جنوری کو پاکستان مخالف نعروں، تقاریر اور جلسے جلوسوں میں استعمال ہونا تھا

شاہ میر خان January 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

خفیہ ادارے کی اطلاع پر کاؤنٹر ٹیررازم ڈیپارٹمنٹ (سی ٹی ڈی) حیدرآباد نے جامشورو میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے ایک گھر پر چھاپہ مارا، کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے بینرز، پمفلٹس، پلے کارڈز اور پاکستان مخالف مواد برآمد کرلیا گیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ برآمد کیا گیا سامان 17 جنوری کو پاکستان مخالف نعروں، تقاریر اور جلسے جلوسوں میں استعمال کیا جانا تھا۔ سیکیورٹی اداروں کے مطابق ملزمان اسی روز ہنگامہ آرائی اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔

کارروائی کے بعد علاقے کا گھیراؤ کرلیا گیا جبکہ چھاپے کے دوران فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات کی جارہی ہیں اور جلد گرفتاریاں متوقع ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

 Jan 16, 2026 07:52 PM |
سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

 Jan 16, 2026 04:54 PM |
بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ

بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ

 Jan 16, 2026 04:46 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کی تمام جماعتیں5، 6 نکات پر متفق ہوں بانی پی ٹی آئی سے دستخط میں کرالوں گا، محمود اچکزئی

Express News

سعودی فرماں روا شاہ سلمان اسپتال میں داخل، وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشویش

Express News

مذاکرات کا مینڈیٹ اب بھی محمود اچکزئی کے پاس ہے، اسد قیصر

Express News

خاران، دہشتگردوں کا تھانے اور بینکوں پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 12 دہشتگرد ہلاک

Express News

امریکی ناظم الامور کا تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مزید بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار

Express News

گھر بیٹھے یونین کونسل کا برتھ سرٹیفیکٹ بنوانا ممکن! طریقہ جانیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو