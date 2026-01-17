بجلی کے شعبے میں 800 ارب روپے کی منفی ایکویٹی، سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری

گزشتہ مالی سال میں پاورسیکٹرکے کل واجبات 9.2 کھرب روپے تک پہنچ گئے جبکہ اثاثے 8.4 کھرب روپے رہے

شہباز رانا January 17, 2026
facebook whatsup
22 60
بجلی کے صارفین پر 22 پیسے سے ایک روپے 60 پیسے تک فی یونٹ اضافہ ہوگا۔ فوٹو : فائل
اسلام آباد:

پاورسیکٹر کی ایکویٹی گزشتہ مالی سال کے دوران 800 ارب روپے منفی ہوگئی ہے، جس کی بنیادی وجوہات بجلی کی فروخت میں کمی،6 بجلی کی تقسیم کارکمپنیوں (ڈسکوز) کے مسلسل نقصانات، بجلی چوری،کم ریکوریز اور سرکلر ڈیٹ کا بڑھتابوجھ ہیں۔

یہ انکشاف وزارتِ خزانہ کی جانب سے جاری سالانہ کارکردگی رپورٹ میں کیاگیاہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال میں پاورسیکٹرکے کل واجبات 9.2 کھرب روپے تک پہنچ گئے،جبکہ اثاثے 8.4 کھرب روپے رہے۔

منفی ایکویٹی کی بڑی وجوہات میں ڈسکوزکے نقصانات، بجلی کی چوری،جنریشن کمپنیوں کی ری پرائسنگ،سرکلر ڈیٹ اور غیر پائیدارکاروباری ماڈل شامل ہیں۔ بجلی کے شعبے کوچلانے کیلیے حکومت نے گزشتہ مالی سال کے دوران ایک کھرب سے زائدکی سبسڈی دی،جس میں صرف تقسیم کارکمپنیوں کیلیے 552 ارب روپے شامل تھے۔

 رپورٹ کے مطابق 10 میں سے 6 ڈسکوز اب بھی خسارے میں رہیں،جبکہ 4 کمپنیوں نے مجموعی طور پر 39 ارب منافع ظاہرکیا۔ منافع کمانے والی کمپنیوں میں گوجرانوالہ الیکٹرک پاورکمپنی 13.6ارب اور قبائلی الیکٹرک سپلائی کمپنی 9.4 ارب شامل ہیں،جنہیں سبسڈی کافائدہ حاصل ہوا۔فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے بہتروصولیوں کے باعث 9.6 ارب منافع کمایا،جبکہ ملتان الیکٹرک پاورکمپنی نے 4.5 ارب منافع رپورٹ کیا، تاہم بجلی چوری پر قابو پانے کی ضرورت پر زوردیاگیا۔

مزید پڑھیں

Express News

بجلی کی کراس سبسڈی میں 123 ارب روپے کی کمی لائی گئی ہے، پاور ڈویژن

دوسری جانب 6کمپنیوں نے مجموعی طور پر 258 ارب کاخسارہ کیا،جبکہ ان کے مجموعی نقصانات 3 کھرب تک پہنچ چکے ہیں۔کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی 113ارب کے سالانہ نقصان کے ساتھ دوسرے بڑے خسارے کی حامل ادارہ رہی،جس کے نقصانات 825 ارب روپے ہوچکے ہیں۔ رپورٹ میں کہاگیاکہ کوئٹہ میں ساختی مسائل،کم وصولیاں اورشدیدبجلی چوری بڑے چیلنجز ہیں۔

پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے 93 ارب کانقصان کیا،جبکہ مجموعی نقصانات 764 ارب روپے تک پہنچ گئے۔سکھر،حیدرآباد،لاہور اوراسلام آبادکی بجلی کمپنیوں نے بھی اربوں روپے کے نقصانات رپورٹ کیے۔

وزارتِ خزانہ کے مطابق بجلی کے شعبے کی آمدن 3.9 کھرب رہی جوگزشتہ سال کے مقابلے میں 4 فیصدکم ہے،جس کی وجہ ٹیرف میں تاخیر،سرکلرڈیٹ اور وصولیوں کے مسائل ہیں۔سرکاری ملکیتی اداروں کے نقصانات میں 300 فیصداضافہ ہوااورانہیں 2.1 کھرب روپے کی سالانہ حکومتی معاونت دی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

حنا آفریدی اور تیمور اکبر رشتۂ ازدواج میں منسلک، تصاویر وائرل

 Jan 16, 2026 07:52 PM |
سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

سانول عیسی خیلوی نے اپنے والد کیساتھ 70 کی دہائی کا مشہور گیت بے وفا ریلیز کردیا

 Jan 16, 2026 04:54 PM |
بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ

بھارتی کپتان کا بالی ووڈ اداکارہ پر 100 کروڑ روپے ہرجانے کا مقدمہ

 Jan 16, 2026 04:46 PM |

متعلقہ

Express News

انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ

Express News

ٹیکس کارکردگی پر بحث، وفاق بمقابلہ صوبے؛ مشیر وزیر خزانہ نے حقائق سامنے رکھ دیے

Express News

سونے کی مقامی و عالمی مارکیٹوں میں  آج قیمت کتنی ہے؟

Express News

حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام کو قیمتوں میں کمی کے ریلیف سے محروم کردیا

Express News

پاکستان نے معاشی استحکام کی جانب پیشرفت کی، عالمی بینک

Express News

پاکستان نے معاشی استحکام کی جانب پیشرفت کی، عالمی بینک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو