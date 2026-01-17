ڈیوڈ وارنر پر قسمت مہربان، لیکن ٹیم کیلیے امتحان

ڈیوڈ وارنر کی سنچری بھی ٹیم کو شکست سے نہ بچاسکی اور سڈنی سکسرز نے میچ 5 وکٹوں سے جیت لیا

اسپورٹس ڈیسک January 17, 2026
آسٹریلیا کے سابق لیجنڈ کرکٹر ڈیوڈ وارنر پر قسمت ایک بار پھر مہربان ہے مگر ان کی ٹیم کے لیے مشکلات کا باعث بن گئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق بگ بیش لیگ کے 37ویں میچ میں سڈنی تھنڈرز کی کپتانی والے ڈیوڈ وارنر نے 65 گیندوں پر 110 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔

یہ ان کی ٹی ٹوئنٹی کیریئر کی 10ویں سنچری ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ سنچریز بنانے والوں کی فہرست میں ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ کر تیسرے نمبر پر آگئے ہیں۔

اس فہرست میں صرف بابر اعظم 11 اور کرس گیل 22 سنچریز کے ساتھ ڈیوڈ وارنر سے آگے ہیں۔

تاہم بدقسمتی سے ڈیوڈ وارنر کی سنچری بھی اپنی ٹیم کو شکست سے نہ بچاسکی اور سڈنی سکسرز نے میچ 5 وکٹوں سے جیت لیا۔

یہ بی بی ایل کے رواں سیزن میں پہلا موقع نہیں جب وارنر نے اپنی ٹیم کے لیے بڑا اسکور کیا ہو اور ٹیم میچ ہار گئی ہو۔

اس سے قبل ان کی 56 گیندوں پر 86، 51 گیندوں پر 67 اور 65 گیندوں پر 130 رنز کی ناقابل شکست اننگز بھی رائیگاں جاچکی ہیں۔

 
