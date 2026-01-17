روپیہ مضبوط، مہنگائی کم؛ شرح سود میں مزید کمی کی راہ ہموار ہوگئی

کراچی:
روپیہ مضبوط ہونے، مہنگائی میں کمی اور معاشی اشاریوں میں بہتری کے باعث شرح سود میں مزید کمی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔
ریسرچ ادارے کے سروے کے مطابق اسٹیٹ بینک رواں سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان 26 جنوری کو کرے گا، جس میں شرح سود کم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
سروے میں شامل 80 فیصد شرکا کی رائے ہے کہ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو کم کرے گا۔ سروے کے مطابق 56 فیصد شرکا کا کہنا ہے کہ شرح سود میں 50 بیسز پوائنٹس کی کمی کی جائے گی جب کہ 15 فیصد شرکا کے مطابق شرح سود میں ایک فیصد کمی متوقع ہے۔
سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 20 فیصد شرکا نے شرح سود میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے جب کہ 5 فیصد شرکا کی رائے ہے کہ شرح سود 25 بیسز پوائنٹس کم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 3 فیصد شرکا کا کہنا ہے کہ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود 75 بیسز پوائنٹس تک کم کی جا سکتی ہے۔
یاد رہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 15 دسمبر کو شرح سود میں 50 بیسز پوائنٹس کی کمی کی تھی۔ سروے کے مطابق 49 فیصد شرکا کی رائے ہے کہ جون 2026 تک شرح سود 10 فیصد پر برقرار رہے گی جب کہ 46 فیصد شرکا کا کہنا ہے کہ جون 2026 تک شرح سود 10 فیصد سے کم ہو جائے گی۔
رپورٹ کے مطابق روپے کی قدر میں مسلسل بہتری، ترسیلات زر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی کے باعث شرح سود کو 10.5 فیصد سے کم کیا جا سکتا ہے۔