روپیہ مضبوط، مہنگائی کم؛ شرح سود میں مزید کمی کی راہ ہموار ہوگئی

اسٹیٹ بینک رواں سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان 26 جنوری کو کرے گا

احتشام مفتی January 17, 2026
facebook whatsup
کراچی:

روپیہ مضبوط ہونے، مہنگائی میں کمی اور معاشی اشاریوں میں بہتری کے باعث شرح سود میں مزید کمی کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔

ریسرچ ادارے کے سروے کے مطابق اسٹیٹ بینک رواں سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان 26 جنوری کو کرے گا، جس میں شرح سود کم کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

سروے میں شامل 80 فیصد شرکا کی رائے ہے کہ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو کم کرے گا۔ سروے کے مطابق 56 فیصد شرکا کا کہنا ہے کہ شرح سود میں 50 بیسز پوائنٹس کی کمی کی جائے گی جب کہ 15 فیصد شرکا کے مطابق شرح سود میں ایک فیصد کمی متوقع ہے۔

سروے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 20 فیصد شرکا نے شرح سود میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے جب کہ 5 فیصد شرکا کی رائے ہے کہ شرح سود 25 بیسز پوائنٹس کم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 3 فیصد شرکا کا کہنا ہے کہ نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود 75 بیسز پوائنٹس تک کم کی جا سکتی ہے۔

یاد رہے کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے 15 دسمبر کو شرح سود میں 50 بیسز پوائنٹس کی کمی کی تھی۔ سروے کے مطابق 49 فیصد شرکا کی رائے ہے کہ جون 2026 تک شرح سود 10 فیصد پر برقرار رہے گی جب کہ 46 فیصد شرکا کا کہنا ہے کہ جون 2026 تک شرح سود 10 فیصد سے کم ہو جائے گی۔

رپورٹ کے مطابق روپے کی قدر میں مسلسل بہتری، ترسیلات زر میں اضافہ اور مہنگائی میں کمی کے باعث شرح سود کو 10.5 فیصد سے کم کیا جا سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

 Jan 17, 2026 02:29 PM |
دوسری شادی کی دوسری سالگرہ، شعیب ملک کا ثناء جاوید کیلیے محبت بھرا پیغام

دوسری شادی کی دوسری سالگرہ، شعیب ملک کا ثناء جاوید کیلیے محبت بھرا پیغام

 Jan 17, 2026 01:23 PM |
رنویر کے فلم چھوڑنے پر شاہ رخ خان نے ڈان 3 میں واپسی کی شرط عائد کردی

رنویر کے فلم چھوڑنے پر شاہ رخ خان نے ڈان 3 میں واپسی کی شرط عائد کردی

 Jan 17, 2026 01:47 PM |

متعلقہ

Express News

انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ

Express News

ٹیکس کارکردگی پر بحث، وفاق بمقابلہ صوبے؛ مشیر وزیر خزانہ نے حقائق سامنے رکھ دیے

Express News

سونے کی مقامی و عالمی مارکیٹوں میں  آج قیمت کتنی ہے؟

Express News

حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام کو قیمتوں میں کمی کے ریلیف سے محروم کردیا

Express News

پاکستان نے معاشی استحکام کی جانب پیشرفت کی، عالمی بینک

Express News

پاکستان نے معاشی استحکام کی جانب پیشرفت کی، عالمی بینک

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو