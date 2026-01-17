پاکستان میں بینکاری نظام کو روایتی سود پر مبنی آپریشنز سے شریعت کے مطابق اسلامی ماڈل میں تبدیل کرنا اب محض ایک خواہش مند نعرہ نہیں رہا بلکہ یہ ایک ایسا پالیسی ہدف ہے جس کی پُشت پرعدالتی احکامات اور آئینی تقاضے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی عوامی مانگ بھی ہے۔
2022 میں، وفاقی شرعی عدالت نے ہدایت کی کہ دسمبر2027 تک معیشت سے سود (ربا) کو ختم کردیا جائے۔ تب سے حکومت اوراسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس منتقلی کے لیے مرحلہ وار حکمت عملیوں کا اعلان کیا ہے۔ تاہم، پھر بھی مکمل اسلامی بینکاری کا راستہ اختیار کیا جانا اتنا آسان نہیں ہے اور اس میں کئی قسم کی رکاوٹیں موجود ہیں۔
پاکستان میں گزشتہ دو دہائیوں کے دوران اسلامی بینکاری میں نمایاں ترقی دیکھنے میں آئی ہے، اب اسلامی اثاثے کل بینکنگ انڈسٹری کا 20 فیصد سے زیادہ ہیں۔ اگرچہ یہ نمو زیادہ تر دہری بینکاری فریم ورک کے اندر ہی رہتے ہوئے ہے۔ تاہم بینکاری نظام کا روایتی سے اسلامی میں مکمل تبدیلی کےلیے صرف بینکوں کی اسلامی شاخوں کو بڑھانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ مالی، ریگولیٹری اور قانونی نظام کی تنظیم نو کی بھی اشد ضرورت ہے۔ اور اس تناظر میں، حکومت کا کردار مرکزی ہے۔
اگر پاکستانی معیشت کو غیر مستحکم کیے بغیر 2027 کی ڈیڈ لائن کو پورا کرنا ہے تو بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے، مثلاً:
1- متعین وقت کے ساتھ نفاذ کا روڈ میپ
اب تک کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک، مستحکم اور عوامی طور پر دستیاب اس تبدیلی کے نفاذ کے لیے ایک واضح روڈ میپ کی عدم موجودگی ہے جس کی توثیق تمام اسٹیک ہولڈرز جیسے کہ حکومت، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وزارت خزانہ، اور بینکنگ انڈسٹری نے کی ہے۔
اس وقت اسلامی بینکاری باضابطہ طور پر ترقی کر رہی ہے، لیکن روایتی سودی نظام اب بھی اہم شعبوں جیسے مالیاتی آپریشنز، حکومتی قرضہ جات، اور انٹربینک لیکویڈیٹی مینجمنٹ میں حاوی ہے۔ وقت کے واضح تعین کے ساتھ ایک واضح منصوبے کے بغیر، تبدیلی میں تاخیر اور جزوی تعمیل کا خطرہ دِکھ رہا ہے۔ حکومت کو ایک اسلامی بینکنگ ٹرانزیشن کمیشن قائم کرنا چاہیے جس میں ریگولیٹرز، شریعہ اسکالرز، ماہرین اقتصادیات اور صنعتی نمائندے شامل ہوں۔ اس کمیشن کو نجی شعبے کے ساتھ کھلی مشاورت کرنی چاہیے اور سالانہ ترقی کی رپورٹ بھی شائع کرنی چاہیے۔
2- عوامی قرض کے نظام کی اصلاح
کوئی بھی بینکنگ نظام صحیح معنوں میں ’’اسلامی‘‘ نہیں ہوسکتا، اگر حکومت خود سود پر مبنی قرض لینے پر بہت زیادہ انحصار کرے۔ فی الحال، پاکستان کی مالیاتی کارروائیوں کا انحصار روایتی ٹریژری بلز اور پاکستان انویسٹمنٹ بانڈزپر ہے، دونوں کا ڈھانچہ سود پر ہے۔ جبکہ حکومت نے شریعہ کے مطابق متبادلات متعارف کروائے ہیں جیسے کہ حکومت پاکستان اجارہ سکوک کا باقاعدہ اجرا کیا بے۔، جب کہ مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کےلیے یہ ناکافی ہے۔
وزارت خزانہ کے ساتھ مل کر، سود پر مبنی قرض کے معاملات کو شریعت کے مطابق ڈھانچے سے مکمل طور پر تبدیل کرنے کی ضروت ہے۔ سکوک کی باقاعدہ نیلامی کا شیڈول ہونا چاہیے، اور سکوک کی مارکیٹ میں ریٹیل سرمایہ کاروں، پنشن فنڈز، اور میوچل فنڈز کو شامل کرنے کے لیے گہری منصوبہ بندی ہونا چاہیے۔ مزید برآں، سکوک کو اثاثہ جات کی حمایت یافتہ اجارہ سے آگے متنوع بنایا جانا چاہیے تاکہ استصناع (مینوفیکچرنگ)، بیع سلم (فارورڈ سیل) اور مضاربہ (منافع کی تقسیم) کے معاہدے شامل ہوں، جس سے بجٹ کی مالی اعانت میں لچک پیدا ہو۔
3- لیکویڈیٹی مینجمنٹ ٹولز کو مضبوط بنانا
اسلامی بینکوں کو ایک اہم ساختی چیلنج کا سامنا ہے یعنی مضبوط لیکویڈیٹی مینجمنٹ کی کمی۔ روایتی نظام میں، بینک قلیل مدتی لیکویڈیٹی ضروریات کے لیے سود پر مبنی ریپوز اور ٹی بلز کا استعمال کرتے ہیں۔ تاہم اسلامی بینکوں کے پاس محدود اختیارات ہیں، وہ یا تو غیر معاوضے والے کھاتوں میں اضافی لیکویڈیٹی رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں یا شریعت کے نامکمل ڈھانچے میں مشغول ہوتے ہیں۔
اس کے حل کے لیے، اسٹیٹ بینک کو ہنگامی بنیادوں پراور قلیل مدتی قرضے لینے اور قرض دینے کے لیے شریعت کے مطابق معیاری سہولیات متعارف کروانی چاہئیں، جیسے کہ کموڈٹی مرابحہ پر مبنی ریپوز اور مرکزی بینک وکالہ کے انتظامات۔
ملائیشیا اور بحرین ایسے ماڈل پیش کرتے ہیں جہاں مرکزی بینک اسلامی لیکویڈیٹی ٹولز کا ایک مکمل مجموعہ فراہم کرتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اسلامی بینک روایتی ہم منصبوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر مقابلہ کرسکیں۔
4- قانون سازی کا جائزہ اور قانونی اصلاحات کو یقینی بنانا
پاکستان کے قوانین کو شریعت کے مطابق بینکنگ کے ساتھ ہم آہنگ کیے بغیر تبدیلی کا عمل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فی الحال، متعدد مالیاتی قوانین بشمول بینکنگ کمپنیز آرڈیننس (1962)، اسٹیٹ بینک ایکٹ، اور قرض کی وصولی کے قوانین سود پر مبنی اصطلاحات اور طریقہ کار پر مشتمل ہیں۔
حکومت کو ایک جامع قانون سازی کا جائزہ لینا چاہیے، متضاد شقوں میں ترمیم یا تبدیلی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر
... جہاں قابل اطلاق ہو وہاں ’’سود‘‘ کو ’’منافع/مارک اپ‘‘ اصطلاحات سے بدل دیں۔
... نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے آئینی قانون میں شرعی معاہدوں کی وضاحت اور تحفظ کریں۔
... اسلامی مالیاتی ڈھانچے کو قانونی تحفظ فراہم کریں، خاص طور پر دیوالیہ پن کے معاملات میں۔
... مزید برآں، تنازعات کو تیزی اور مستقل مزاجی سے حل کرنے کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے کردار کو خصوصی شرعی مالیاتی ٹربیونل کے ساتھ تعاون کیا جانا چاہیے۔
5- شریعہ گورننس اسٹینڈرڈائزیشن
اس وقت ہر اسلامی بینک کا اپنا شرعی بورڈ ہے، اور بعض اوقات مختلف امور پر ان بورڈ زکی تشریحات مختلف ہوتی ہیں۔ یہ مارکیٹ کے منقسم ہونے اور کبھی کبھار ساکھ کے خدشات کا باعث بنتا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شریعہ گورننس فریم ورک کے رہنما خطوط جاری کیے ہیں، لیکن یکسانیت ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ایک مضبوط قدم یہ ہوگا کہ بحرین یا سوڈان کے ماڈل کی طرح قومی سطح پر ایک سینٹرلائزڈ (مرکزی) شریعہ سپروائزری بورڈ قائم کیا جائے، جس کے احکام کی تعمیل تمام بینکوں پر لازم ہو۔ یہ غیر یقینی صورتحال کو کم کرے گا، عوامی اعتماد کو بہتر بنائے گا، اور ریگولیٹری ثالثی کو روکے گا۔
6- روایتی بینکوں کی تبدیلی
ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ موجودہ روایتی بینکوں سے کیسے نمٹا جائے۔ کیا انہیں مکمل طور پر اسلامی بننے پر مجبور کیا جائے، یا اسلامی بینکوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنے کی اجازت دی جائے؟ فیڈرل شریعت کورٹ کا 2022 کا فیصلہ واضح طور پر مکمل تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن اس عمل کو احتیاط سے مرحلہ وار ہونا چاہیے۔
حکومت بڑے روایتی بینکوں سے مطالبہ کرسکتی ہے کہ وہ بتدریج اپنے اسلامی بینکنگ شیئر میں اضافہ کریں، اپنی 20 فیصد شاخوں کو سالانہ تبدیل کریں کہ جب تک مکمل تبدیلی حاصل نہ ہوجائے۔ اس کے ساتھ ہی، اسلامی آپریشنز کے لیے سرمائے کی ضروریات میں کمی اور سکوک کے اجرا کے لیے ٹیکس فوائد جیسی مراعات منتقلی کو آسان بنا سکتی ہیں۔ مسابقت اور جدت کو بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نئے مکمل اسلامی بینکوں کو لائسنس بھی دے سکتا ہے۔
7- انسانی سرمائے کی ترقی
اسلامی بینکاری ایک خصوصی شعبہ ہے جس میں شرعی اصولوں اور جدید مالیات دونوں کے بارے میں گہرے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کو یونیورسٹیوں، صنعتوں اور دینی مدارس کے ساتھ مل کر نیشنل اسلامک فنانس ٹریننگ پروگرام شروع کرنا چاہیے۔ اسکالرشپس، سرٹیفکیشن پروگرام، اور ملازمت کے دوران تربیتی ماڈیولز صلاحیت میں مزید نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ مناسب تربیت یافتہ بینکرز کے بغیر، بہترین پالیسیاں بھی لاگو نہیں رہیں گی۔
8- عوامی بیداری اور اعتماد سازی
ایک کامیاب تبدیلی کا بڑا انحصار گاہکوں کی قبولیت پر بھی ہوتا ہے۔ بہت سے پاکستانی اس بارے میں غیر یقینی ہیں کہ اسلامی بینکاری روایتی بینکاری سے کس طرح مختلف ہے، اکثر اسے ’’دوسرے نام سے سود‘‘ سمجھتے ہیں۔ حکومت، اسٹیٹ بینک، اور دیگر بینکوں کو اسلامی مالیات کے اصولوں، فوائد اور تحفظات کی وضاحت کرتے ہوئے ملک گیر مالیاتی خواندگی کی مہموں میں بھی سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور عوام آگہی مہمات چلانی چاہیں۔
ان مہمات میں صرف شہری ڈپازٹرز ہی نہیں بلکہ دیہی کمیونٹیز، ایس ایم ایز(چھوٹے کاروباری)، اور بینک سے محروم آبادیوں کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں شرعیہ آڈٹ کا شفاف اظہار و اشتراک اعتماد کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
9- نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کرنا
اگرچہ ضابطہ و نگرانی ضروری ہے، تاہم حد سے زیادہ ضابطہ و نگرانی مصنوعات کی ترقی کو روک سکتا ہے۔ حکومت کو فن ٹیک اور اسٹارٹ اپس کے لیے سازگار ماحول تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اسلامی ڈیجیٹل والیٹس، کراؤڈ فنڈنگ کے مراحل، اور بلاک چین پر مبنی سکوک کا اجرا جیسے جدید معاملات کاشریعت کے مطابق حل تیار کیا جاسکے۔
متحدہ عرب امارات اور ملائیشیا جیسے ممالک نے ثابت کیا ہے کہ فن ٹیک پر مبنی اسلامی فنانس بڑی مارکیٹ تک رسائی اور عالمی سرمایہ کاری کو راغب کر سکتا ہے۔ پاکستان، اپنےنوجوانوں کی ایک بہت بڑی ہنر مندآبادی کے ساتھ، اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔
10- بین الاقوامی صف بندی اور سرمایہ کاری
عالمی سطح پر، اسلامک فنانس انڈسٹری کی مالیت 4 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے، جس کے مرکز جنوب مشرقی ایشیا، خلیج اور افریقہ کے چند حصوں میں ہیں۔ پاکستان کے مالیاتی نظام کی تبدیلی اہم غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کو راغب کر سکتی ہے اگر وہ اپنے قوانین اور پالیسیوں کو اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ اور اسلامک فنانشل سروسز بورڈ اور آرگنائزیشن فار اسلامک فنانشل انسٹی ٹیوشنز کے معیارات سے ہم آہنگ کر لے۔ حکومت کو اسلامی ترقیاتی بینکوں، مشرق وسطیٰ کے خودمختار سرمایہ فنڈز، اور عالمی سکوک مارکیٹوں سے سرمایہ کاری کو بھرپور طریقے سے طلب کرنا چاہیے۔ اس طرح کے تعاون بنیادی ڈھانچے، ٹیکنالوجی کے منصوبوں، توانائی، اور شریعت کے مطابق سیٹ اپس میں مالی اعانت فراہم کر سکتے ہیں۔
تاہم سب سے بڑا خطرہ پالیسی کا ہے۔ اگر حکومت پاکستان مکمل تنظیم نو کے بغیر صرف اضافی ترقی پر توجہ مرکوز کرتی ہے تو پاکستان وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے تحت 2027 کے آخر تک اسلامی بینکاری کے بڑے حصے کے ساتھ ایک ایسی حالت میں ہو گاکہ پھر بھی ایک دوہرا نظام موجود ہوگا، تو یہ چیز وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے ساتھ ساتھ عوامی توقعات وامکانات دونوں کی خلاف ورزی ہو گی۔ مزید برآں، اچانک اور کمزور منصوبہ بند ی پر مبنی تبدیلیاں قانونی تنازعات، لیکویڈیٹی بحران اور مالی عدم تحفظ کا سبب بن سکتی ہیں۔ لہٰذا اس تبدیلی کے لیے پہلے سے طے شدہ اہداف کے ساتھ ساتھ آنے والے دو سے تین سال میں کلیدی بنیادی ساختی اصلاحات کے ساتھ ساتھ آپریشنل ایڈجسٹمنٹ کو عمل میں لانے کے قابل بنانا چاہیے۔
مجموعی طور پر، پاکستان کے بینکاری اور مالیاتی نظام کو روایتی سے اسلامی میں تبدیل کرنا صرف ایک مذہبی یا نظریاتی منصوبہ نہیں ہے بلکہ یہ مالیاتی شمولیت کو بڑھانے، شرح سود کے جھٹکے سے بے بسی کو کم کرنے اور اخلاقی سرمایہ کاری ی کی ترغیب دینے کے لیے ایک ساختی اقتصادی تنظیم نو بھی ہے۔ تاہم، یہ عہد ادھورا رہے گا جب تک کہ حکومت قانونی طور پر حمایت یافتہ، روشن اور معاشی طور پر قابل عمل روڈ میپ کے ساتھ پیشرفت کی ذمے داری ادا نہیں کرتی۔
بہرحال کام بہت کٹھن ہے اور آخری تاریخ بھی مقرر ہے۔ اگر پاکستان مستحکم سیاسی عزم کے ساتھ ریگولیٹری اور مالیاتی اصلاحات، اور انسانی سرمائے کی ترقی کو مربوط کر سکتا ہے، تو یہ 2027 تک نہ صرف شریعہ کے مطابق بینکاری نظام کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے، بلکہ ان شاء اللہ عالمی اسلامی مالیات میں ایک رہنما کے طور پر بھی سامنے آسکتا ہے۔
