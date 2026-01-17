عمران خان کی ہدایت پر اسٹریٹ مومنٹ شروع کردی، سہیل آفریدی

ہم عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے، کسی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے، وزیر اعلی خیبرپختونخوا

یاور حیات January 17, 2026
وزیر اعلی کے پی کے سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم عوام کوساتھ لےکرچلیں گےکسی بھی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گےبانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر اسٹریٹ مومنٹ شروع کردی ہے آج اس کی تیاری کر رہے ہے۔

ہری پور میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سہیل افریدی نے کہا کہ ہری پور کی عوام بانی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں لیکن ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیاہے، ہم قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں کھڑے تھے اور آگے بھی  عوام اور بانی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔

انھوں نے کہا کہ اسٹریٹ مومونٹ کی تیاری عروج پر ہے، میں ہری پورمیں آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں،  کیا آپ اگلی کال کے لیے تیار ہیں، بانی کےلیے مرنے کے لیے تیارہیں آزادی کےلیے تیار رہیں۔

سہیل آفریدی نے ہری پور وویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کے لیےمزید فنڈ جاری کیےاورکہا کہ ان شاء اللہ صوبہ میں بھی مزیدترقی ہوتی رہے گی لیکن ان شاء اللہ ہمارے لیے سب سے پہلے بانی پی ٹی ائی ہیں۔

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں ریلی کی قیادت کے لیے ہری پور پہنچ تھے جہاں جی ٹی روڈ صدیق اکبرچوک میں کارکنوں سے مختصرخطاب کےبعد ایبٹ آباد مانسہرہ روانہ ہوگئے۔

اس موقع پرحطار انٹرچینج پہنچنے پر کارکنان کی جانب سے وزیر اعلیٰ کا شاندار استقبال بھی کیا گیا، پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر، صوبائی صدر جنید اکبر،سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی بابر سلیم سواتی  اور دیگر پارٹی قائدین بھی ہمراہ تھے۔

بیرسٹرگوہرنے کہا کہ ہم اپنا منڈیٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، عمران خان نے سی ایم کے پی کے کو زمہ داری دی ہےکہ اسٹریٹ موومنٹ کی تحریک شروع کی جائے۔

بیرسٹر گوہرنے کہا کہ  ہری پور سے مانسہرہ تک اسٹریٹ موومنٹ شروع ہے، عمرایوب کی وجہ سےہری پور ہمارے لئے سب سے اہم ہے، ہمارے بدقسمتی ہے کہ ہمارا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ منیڈیٹ چوری ہوچکاہے، تین سال سے ہم ہر جگہ تحریک چلا رہے ہیں، عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے لوگوں کی آزادی۔

بیرسٹر گوہر نےکہا کہ اس بار عوام اپنے منڈیٹ پر چوری نہیں ہونے دیں گے عوام کی بلا دستی ہو ووٹ جس کو پڑے اس کے حق میں ہونہ کہ الٹاکام پڑجائے۔

انھوں نے کہا کہ ہماری کوشیش ہے جو زمہ داری خان صاحب نے دی وہ ہم نبھائیں کے پی میں پہلا چیف منسٹر ہے جو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہے، ہماری کوشیش ہے کے پی کے کومثالی صوبہ بنائیں، کے پی کے میں ہم کوشیش کریں گے گوڈ گورنس بھی ہو، دہشتگردی بھی نہ ہو اور عوام کی بہتری کے لئے کام ہوسکے۔
