بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی

مقامی مارکیٹ میں چاندی کی فی تولہ قیمت میں بھی کمی آگئی ہے

احتشام مفتی January 17, 2026
فوٹو: فائل
کراچی:

بین الاقوامی بلین مارکیٹ اور مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں فی تولہ بالترتیب 6 ڈالر اور 600 روپے کی کمی آگئی ہے۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 6 ڈالر کی کمی سے 4 ہزار 595 ڈالر کی سطح پر آنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی ہفتے کو 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت میں 600 روپے کی کمی آگئی۔

مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت 4 لاکھ 81 ہزار 862 روپے کی سطح پر آگئی اور فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی 515روپے کی کمی سے 4لاکھ 13ہزار 118روپے کی سطح پر آگئی ہے۔

اسی طرح چاندی کی فی تولہ قیمت بھی 43 روپے کی کمی سے 9 ہزار 432 روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت 37 روپے کی کمی سے 8 ہزار 129روپے کی سطح پر آگئی۔
