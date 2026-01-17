جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ایک بار بار پھر ختم، اسلام آباد ہائیکورٹ کا روسٹر جاری

چیف جسٹس کی منظوری سے رجسٹرار اسلام آباد ہائیکورٹ نے پیر سے سماعتوں کیلیے روسٹر جاری کردیا

فیاض محمود January 17, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کی سماعت کیلئے روسٹر جاری کردیا گیا۔

چیف جسٹس کی منظوری سے رجسٹرار آفس نے تاحکم ثانی ججز کی ڈیوٹی کا روسٹر جاری کیا جس کے مطابق پیر سے چار ڈویژن اور سات سنگل بینچ دستیاب ہوں گے ۔

روسٹر کے مطابق پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ہوگا، دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس بابر ستار اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز پر مشتمل ہوگا جو صرف ٹیکسز سے متعلق کیسز کی سماعت کرے گا۔

مزید پڑھیں

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ نے پولیس کی جانب سے بغیر قانونی پراسس گرفتاری کو اغوا قرار دے دیا

Express News

اسلام آباد ہائیکورٹ: خواجہ آصف کیخلاف کیس کی جلد سماعت کیلئے بانی پی ٹی آئی کی درخواست منظور

Express News

جسٹس طارق جہانگیری کے اہم انکشافات، چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ پر مس کنڈکٹ کا الزام

روسٹر کے مطابق تیسرے ڈویژن یبنچ میں جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس شامل ہوں گے جبکہ چوتھے ڈویژن بنچ میں جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف شامل ہوں گے۔

رسٹر کے مطابق جسٹس بابر ستار اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز کے سنگل بنچ نہیں ہوں گے جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ایک بار بار پھر ختم کردیا گیا۔

روسٹر میں بتایا گیا ہے کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پہلے ہی رخصت پر ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

 Jan 17, 2026 07:57 PM |
ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

 Jan 17, 2026 07:20 PM |
کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

 Jan 17, 2026 02:29 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کی تمام جماعتیں5، 6 نکات پر متفق ہوں بانی پی ٹی آئی سے دستخط میں کرالوں گا، محمود اچکزئی

Express News

سعودی فرماں روا شاہ سلمان اسپتال میں داخل، وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشویش

Express News

مذاکرات کا مینڈیٹ اب بھی محمود اچکزئی کے پاس ہے، اسد قیصر

Express News

خاران، دہشتگردوں کا تھانے اور بینکوں پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 12 دہشتگرد ہلاک

Express News

امریکی ناظم الامور کا تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مزید بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار

Express News

گھر بیٹھے یونین کونسل کا برتھ سرٹیفیکٹ بنوانا ممکن! طریقہ جانیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو