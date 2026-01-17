اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کی سماعت کیلئے روسٹر جاری کردیا گیا۔
چیف جسٹس کی منظوری سے رجسٹرار آفس نے تاحکم ثانی ججز کی ڈیوٹی کا روسٹر جاری کیا جس کے مطابق پیر سے چار ڈویژن اور سات سنگل بینچ دستیاب ہوں گے ۔
روسٹر کے مطابق پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ہوگا، دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس بابر ستار اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز پر مشتمل ہوگا جو صرف ٹیکسز سے متعلق کیسز کی سماعت کرے گا۔
روسٹر کے مطابق تیسرے ڈویژن یبنچ میں جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس شامل ہوں گے جبکہ چوتھے ڈویژن بنچ میں جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف شامل ہوں گے۔
رسٹر کے مطابق جسٹس بابر ستار اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز کے سنگل بنچ نہیں ہوں گے جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی کا ڈویژن بینچ ایک بار بار پھر ختم کردیا گیا۔
روسٹر میں بتایا گیا ہے کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پہلے ہی رخصت پر ہیں۔