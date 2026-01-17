کراچی:
وفاقی وزارت صنعت و پیداوار نے پاکستان اسٹیل میں چوریوں کی تحقیقات کے لیے وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) کو خط لکھ دیا۔
وفاقی وزارت صنعت و پیداوار نے ایف آئی اے کو خط میں پاکستان اسٹیل میں قیمتی اثاثوں، مشینری، کیبلزاوراسکریپ چوری کی مکمل تحقیقات کی درخواست کی ہے۔
واضح رہے کہ دسمبر 2025 میں 36 ٹن اسکریپ چوری میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مسروقہ سامان برآمد کیا تھا، 24 دسمبر 2026 کو اسکریپ چوری کیس میں ملوث ملازمین اور سرپرست افسران کی نشان دہی کی گئی تھی اور دو ملازمین پر اسکریپ چوری میں سہولت کاری کا الزام تھا۔
مزید بتایا گیا کہ گمراہ کن بیان کے باعث ملزمان کی ضمانت منظور ہونے اور گیٹ نمبر 5 سے بغیر پاس چوری شدہ سامان کی نقل و حمل کا بھی انکشاف ہوا تھا۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ اندرونی انکوائری میں پاکستان اسٹیل اور ڈی ایس جی سیکیورٹی کی کوتاہی سامنے آئی تھی اس لیے ایف آئی اے سے افسران، سیکیورٹی گارڈز، ڈی ایس جی اور اسکریپ ڈیلرز کے خلاف جامع تحقیقات کی سفارش کی گئی۔
وزارت صنعت و پیداوار نے پاکستان اسٹیل چوری کیس کے ذمہ داروں کے تعین اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔