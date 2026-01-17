ملائیشیا؛ افغان جنگ کے معروف رہنما گلبدین حکمتیار کی طبیعت بگڑ گئی

افغان جنگ کے معروف رہنما گلبدین حکمتیار کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

طالبان حکومت نے گلبدین حکمت یار پر سیاسی و عوامی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کی تھی

ویب ڈیسک January 17, 2026
facebook whatsup
گلبدین حکمتیار کی ملائیشیا کے وزیراعظم نے اسپتال میں عیادت کی

ملائیشیا میں افغان رہنما گلبدین حکمت یار کی طبیعت بگڑنے پر انھیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی عیادت وزیراعظم انور ابراہیم نے کی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے افغانستان کے سابق وزیراعظم اور حزبِ اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کی اسپتال میں عیادت کی۔

اپنے پیغام میں ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا کہ ایک پرانے دوست اور افغانستان کے سابق وزیرِاعظم گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی۔

انھوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ گلبدین حکمت یار کو جلد اور مکمل صحت عطا فرمائے اور ان کے علاج میں آسانیاں پیدا ہوں۔

بین الاقوامی میڈیا کے مطابق گلبدین حکمت یار گزشتہ ماہ علاج کی غرض سے ملائیشیا پہنچے تھے جہاں وہ ایک نجی اسپتال میں زیرِ علاج ہیں۔

ان کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ طبی ماہرین ان کی صحت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ برس طالبان حکومت کی جانب سے گلبدین حکمت یار کی سیاسی و عوامی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔

ان پابندیوں کے بعد گلبدین حکمتیار کا یہ پہلا بین الاقوامی سفر ہے تاہم یہ معلوم نہیں کہ وہ کب ملائیشیا گئے تھے۔

یاد رہے کہ گلبدین حکمت یار سوویت دور میں مزاحمتی تحریک کے اہم رہنما رہے ہیں اور سوویت افواج کے انخلا کے بعد وہ افغانستان کے نائب وزیرِاعظم بھی بنے تھے۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

 Jan 17, 2026 07:57 PM |
ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

 Jan 17, 2026 07:20 PM |
کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

 Jan 17, 2026 02:29 PM |

متعلقہ

Express News

افریقی ممالک میں شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی؛ 100 سے زائد ہلاکتیں

Express News

ملائیشیا؛ افغان جنگ کے معروف رہنما گلبدین حکمتیار کی طبیعت بگڑ گئی

Express News

کینیڈا میں سونے کی سب سے بڑی اور تاریخی ڈکیٹی میں بھارتی شہری ملوث

Express News

انڈونیشیا میں مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ؛ تمام افراد ہلاک

Express News

اردن؛ امریکی سفیر کو سابق میئر کی نمازِ جنازہ میں شرکت سے روکدیا گیا

Express News

طالبان رجیم کی حکمرانی سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا، بین الاقوامی جریدہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو