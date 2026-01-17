ملائیشیا؛ افغان جنگ کے معروف رہنما گلبدین حکمتیار کی طبیعت بگڑ گئی

ملائیشیا میں افغان رہنما گلبدین حکمت یار کی طبیعت بگڑنے پر انھیں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی عیادت وزیراعظم انور ابراہیم نے کی۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے افغانستان کے سابق وزیراعظم اور حزبِ اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کی اسپتال میں عیادت کی۔
اپنے پیغام میں ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم نے کہا کہ ایک پرانے دوست اور افغانستان کے سابق وزیرِاعظم گلبدین حکمت یار سے ملاقات کی۔
انھوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ گلبدین حکمت یار کو جلد اور مکمل صحت عطا فرمائے اور ان کے علاج میں آسانیاں پیدا ہوں۔
بین الاقوامی میڈیا کے مطابق گلبدین حکمت یار گزشتہ ماہ علاج کی غرض سے ملائیشیا پہنچے تھے جہاں وہ ایک نجی اسپتال میں زیرِ علاج ہیں۔
ان کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ طبی ماہرین ان کی صحت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور حالت تسلی بخش بتائی جا رہی ہے۔
یاد رہے کہ گزشتہ برس طالبان حکومت کی جانب سے گلبدین حکمت یار کی سیاسی و عوامی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔
ان پابندیوں کے بعد گلبدین حکمتیار کا یہ پہلا بین الاقوامی سفر ہے تاہم یہ معلوم نہیں کہ وہ کب ملائیشیا گئے تھے۔
یاد رہے کہ گلبدین حکمت یار سوویت دور میں مزاحمتی تحریک کے اہم رہنما رہے ہیں اور سوویت افواج کے انخلا کے بعد وہ افغانستان کے نائب وزیرِاعظم بھی بنے تھے۔