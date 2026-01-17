اگر فیصلہ سڑکوں پر کرنا پڑا تو ہر چوک ڈی چوک بنے گا، سہیل آفریدی

عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں لیکن ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا

شاہد حمید January 17, 2026
facebook whatsup
فوٹو: پی ٹی آئی
مانسہرہ:

خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں اور اگر فیصلہ سڑکوں پر کرنا پڑا تو ہر چوک ڈی چوک بنے گا۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے ضلع مانسہرہ کے کالج دوراہا چوک میں مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور کے عوام کے والہانہ استقبال پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔

انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈرعمران خان کو ناحق قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں انہیں بھی قید کیا گیا، عمران خان کی بہنیں جب جیل میں ملاقات کے لیے جاتی ہیں تو ان پر زہریلا پانی پھینکا جاتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کا پورا خاندان ہماری آنے والی نسلوں کے لیے قربانیاں دے رہا ہے، عمران خان اس فرسودہ نظام کی تبدیلی اور ہماری نسلوں کی خوش حالی چاہتا ہے، عوام کا جوش و جذبہ واضح کر رہا ہے کہ قوم مکمل طور پر تیار ہے۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں لیکن ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، خاندان اور پارٹی قیادت سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ خیبر سے کراچی تک عوام کا جو جذبہ دیکھا ہے اس بار انہیں کوئی طاقت نہیں روک سکتی، یہی عوام عمران خان کو رہا بھی کرائیں گے اور وزیر اعظم بھی بنائیں گے۔

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوں، اگر فیصلہ سڑکوں پر کرنا پڑا تو ہر چوک ڈی چوک بنے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

 Jan 17, 2026 07:57 PM |
ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

 Jan 17, 2026 07:20 PM |
کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

 Jan 17, 2026 02:29 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کی تمام جماعتیں5، 6 نکات پر متفق ہوں بانی پی ٹی آئی سے دستخط میں کرالوں گا، محمود اچکزئی

Express News

سعودی فرماں روا شاہ سلمان اسپتال میں داخل، وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار تشویش

Express News

مذاکرات کا مینڈیٹ اب بھی محمود اچکزئی کے پاس ہے، اسد قیصر

Express News

خاران، دہشتگردوں کا تھانے اور بینکوں پر حملہ، سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 12 دہشتگرد ہلاک

Express News

امریکی ناظم الامور کا تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مزید بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار

Express News

گھر بیٹھے یونین کونسل کا برتھ سرٹیفیکٹ بنوانا ممکن! طریقہ جانیے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو