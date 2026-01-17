فائربریگیڈ تاخیر سے پہنچی، گل پلازہ کے دکانداروں کا انکشاف

 دکاندار کہہ رہے ہیں کہ عمارت میں 100 لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حتمی تصدیق نہیں ہوسکی، گورنر سندھ

عامر فاروق January 17, 2026
کراچی کے مشہور تجارتی مرکز گل پلازہ کے دکانداروں نے شکوہ کیا ہے کہ فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ میں لگنے والی آگ شدت اختیار کر گئی جس کے باعث اسے تیسرے درجے کی قرار دے دیا گیا۔

آتشزدگی کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے جن میں سے کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمی ہونے والوں میں سے 8 آگ سے جھلسے ہیں۔

واقعے کے بعد گورنر سندھ گل پلازہ پہنچے جہاں انہوں نے متاثرہ تاجروں سے ملاقات کی۔

اس دوران دکانداروں نے شکوہ کیا کہ فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچی اور گاڑیوں میں پانی بھی نہیں تھا۔

اس پر گورنر سندھ نے کہا کہ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں پہلے انسانی جانیں بچانی ہیں۔

ایکسپریس نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ دکاندار کہہ رہے ہیں کہ عمارت میں 100 لوگ پھنسے ہوئے ہیں، آگ بجھے تو انسانی جانیں بچانے کی کوشش کی جائے گی۔

دکانداروں کے دعوے پر گورنر سندھ نے کہا کہ عمارت میں لوگوں کے محصور ہونے کی کوئی حتمی تصدیق نہیں ہوسکی ہے جبکہ یہاں لوگ جو بھی باتیں کررہے ہیں ہم وہ صرف سن رہے ہیں۔

دوسری جانب میئر کراچی نے آتشزدگی کے نتیجے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تمام بلدیاتی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کردی۔

میئر کراچی کی ہدایت پر میونسپل کمشنر کی سربراہی میں بلدیہ عظمیٰ کی ہیوی مشینری بھی جائے وقوعہ پہنچی۔
