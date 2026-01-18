پی ایس ایل میں پہلی بار پلیئرز کی نیلامی ہوگی

پرانی 5 فرنچائزز کا 4 کھلاڑی برقرار رکھنے کا مطالبہ

سلیم خالق January 18, 2026
facebook whatsup
کراچی:

پی ایس ایل میں پہلی بار پلیئرز کی نیلامی ہوگی، گزشتہ روز سی ای او سلمان نصیر کے ساتھ میٹنگ میں بیشتر فرنچائزز نے آکشن پر آمادگی ظاہر کر دی۔

چیئرمین بورڈ کی منظوری سے اسے لاگو کر دیا جائے گا، اتوار کو ورکشاپ میں ٹیم اونرز کو آکشن کے طریقہ کار سے آگاہی فراہم کی جائے گی۔

مزید پڑھیں

Express News

پی ایس ایل 11 کا 26 مارچ سے آغاز، فرنچائزز کو اوپن آکشن فارمولہ اپنانے کی تجویز

Express News

پی ایس ایل: کھلاڑیوں کی ڈائریکٹ سائننگ، ڈرافٹ یا آکشن؟ سلمان نصیر نے بتادیا

Express News

پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اجلاس، کھلاڑیوں کی براہ راست سائننگز کا آپشن زیرغور

دوسری جانب تمام پرانی 5فرنچائزز نے 4کھلاڑیوں بشمول برانڈ ایمبیسیڈر برقرار رکھنے کا مطالبہ کر دیا، نئی ٹیموں نے صفر ریٹینشن کا کہا تھا، اس پر بھی حتمی فیصلہ چیئرمین کریں گے۔

یاد رہے کہ جمعے کو پی ایس ایل گورننگ کونسل کی میٹنگ میں چیئرمین بورڈ محسن نقوی نے بھی ٹیم اونرز کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ اوپن آکشن فارمولے کو اپنایا جائے، اس کا کھلاڑیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

اقرارالحسن کی شادی کو 20 برس مکمل، تقریب کی تصاویر وائرل

 Jan 17, 2026 07:57 PM |
ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

ڈرامے میں ٹرانس جینڈر کا کردار، ماریہ بی کو اعتراض کیوں؟

 Jan 17, 2026 07:20 PM |
کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

کرینہ کپور بھی ’2016‘ ٹرینڈ میں شامل، دہائی قبل کی ان دیکھی تصاویر شیئر کردیں

 Jan 17, 2026 02:29 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور کی تینوں علی سسٹرز چیک جونیئر اوپن اسکواش2026 کے فائنل فور میں پہنچ گئیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026: بنگلا دیش کے بھارت نہ جانے کے معاملے پر برف پگھلنے لگی

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ: بھارت نے بنگلادیش کو 18 رنز سے شکست دیدی

Express News

سری لنکا کے نوجوان بلے باز نے انڈر 19 ورلڈ کپ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا

Express News

قومی اسنوکر چیمپین شپ؛ تین مرتبہ کے عالمی چیمپین محمد آصف کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست

Express News

بھارت کا کرکٹ میں ایک اور ڈراما، انڈر19 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیشی کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو