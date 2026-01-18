گل پلازہ میں خوفناک آتشزدگی کے بعد لاپتہ ہونے والوں میں میاں، بیوی اور نوعمر بیٹا بھی شامل

کراچی:

ایم اے جناح روڈ پر قائم گل پلازہ میں خوفناک آتشزدگی کے بعد لاپتہ ہونے والے میں میاں ، بیوی او نوعمر بیٹا بھی شامل ہے جبکہ لاپتہ ہونے والوں میں سکھر کا شہری بھی شامل ہے ، گل پلازہ کی عمارت میں موجود ایک شخص کا اپنے پیاروں کو بھیجا گیا وائس میسج بھی سامنے آیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق گل پلازہ میں خوفناک آتشزدگی کے باعث ہونے تباہی کے بعد لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی معلومات سامنے آرہی ہے اس حوالے سے معلوم ہوا ہے کہ گلشن اقبال کی رہائشی فیملی بھی اس وقت گل پلازہ میں موجود تھی جب وہاں آگ بھڑک اٹھی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک شکل اختیار کرلی۔

متاثرہ فیملی میں عمر نبیل ، عائشہ سمیع اور ان کا نوعمر بیٹا علی بن عمر بھی ساتھ تھا جو کہ خریداری کی غرض سے گل پلازہ گئے تھے ، بتایا جاتا ہے کہ لاپتہ فیملی آنے والے بچے کی پیدائش سے قبل اس کے لیے کپڑے خریدنے آئی تھی اور اس خوفناک آگ کے نتیجے میں تاحال لاپتہ ہے۔

اسی طرح گل پلازہ میں کراکری شاپ کا مالک ابوبکر بھی تاحال لاپتہ جبکہ اس کے ہمراہ ملازمین بھی تھے ، ابوبکر کے بیٹے تاج محمد نے بتایا کہ ہفتے کی رت دکان کے ملازم نے فون کر کے بتایا کہ والد صاحب بے ہوش ہوگئے ہیں اور گل پلازہ میں آگ لگنے کی وجہ سے حالت بہت خراب ہیں۔

 

لاپتہ ابوبکر کے بیٹے نے بتایا کہ وہ ہفتے کی رات سے اس مقام پر موجود ہوں اور اب تک والد اور ان کے ملازمین کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں چل سکا۔

گل پلازہ میں لگنے والی آگ کے بعد لاپتہ ہونے والے میٹروول رہائشی 24 سالہ عارف کے اہلخانہ نے بتایا کہ عارف کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے ۔رات جب اس سے فون پر بات ہوئی تو عارف نے بتایا کہ وہ مسجد کی جانب ہے جس کے بعد سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ، گل پلازہ میں لگنے والی آگ کے حوالے سوشل میڈیا پر جہانزیب نامی شہری کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ اس کے بہنوئی محمد اطہر سکھر سے گھر کی خریداری کرنے کے لیے گل پلازہ گئے تھے جو کہ لاپتہ ہوگئے ہیں۔

اطہر نے ہفتے کی شام کو آخری بار گھر کی خواتین سے کال پر بات کی تھی اور انھوں نے اہلخانہ کو بتایا تھا کہ یہاں آگ لگی ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا میری اور دیگر افراد کی خیریت کے لئے دعا کریں ، اطہر 4 بچوں کا باپ ہے۔

گل پلازہ میں آتشزدگی کے دوران لاپتہ ہونے والے کریم آباد کے رہائشی آفتاب گل جو کہ گل پلازہ میں کام کرتا ہے۔ اس کا اہلخانہ کو شیئر کیا گیا وائس میسج بھی شوشل میڈیا پر آگیا جس میں آفتاب گل کا کہنا تھا کہ میں چاروں جانب سے پھنس چکا ہوں گل پلازہ میں بہت خطرناک آگ  لگی ہے ، میرا نکلنا مشکل ہے ، مجھ سے کوئی غلطی ہوگئی ہو تو مجھے معاف کردینا جبکہ وائس میسج میں پھنسے ہوئے پریشان حال دیگر افراد کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جس میں وہ دروازہ اور کھڑکی توڑنے کی بات کر رہے تھے ۔

 
