سب سے بڑا جزیرہ گرین لینڈ نایاب معدنیات سے مالا مال

مجموعی طور پر 55 اہم خام معدنی ذخائر کی نشاندہی ہو چکی لیکن صرف ایک پر کان کنی جاری ہے

سید عاصم محمود January 19, 2026
facebook whatsup
لاہور:

گرین لینڈ میں ابھی ’’ نایاب معدنیات‘‘کی کان کنی عنقا مگر ڈنمارک جیولوجیکل سروے کے مطابق وہاں 3 کروڑ 61 لاکھ ٹن نایاب معدنی وسائل موجود ہیں۔ وہاں ان 34 میں سے 25 معدن مل چکے جو کہ انتہائی اہم (Critical) اور نایاب ہیں۔

یہ الیکٹرک کاروں کی موٹر سے لے کر لڑاکا طیاروں تک ہر الیکٹرونکس میں استعمال ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر 55 اہم خام معدنی ذخائر کی نشاندہی ہو چکی لیکن صرف ایک پر کان کنی جاری ہے۔

یاد رہے یورپی یونین اپنی 100 فیصد نایاب معدنیات چین سے منگواتا ہے جبکہ امریکہ بھی غیر ملکی سپلائی چینز پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

گرین لینڈ تنازع: ٹرمپ کی یورپی ممالک کو بھاری ٹیرف کی کھلی دھمکی

Express News

دنیا کے سب سے بڑے جزیرے گرین لینڈ پر امریکا کی نظریں کیوں؛ مختصر تاریخ

کانوں سے نکلی سالانہ نایاب معدنیات کا 70 فیصد حصہ چین پیدا کرتا ہے جو 2024 ء میں 2 لاکھ 70 ہزار ٹن تھا۔گرین لینڈ تیل اور قدرتی گیس سے بھی مالا مال ہے۔

امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق ساحلی علاقوں میں 17.5 ارب بیرل تیل اور 148 ٹریلین کیوبک فٹ قدرتی گیس موجود ہے۔ 

تھنک ٹینک امریکن ایکشن فورم کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق گرین لینڈ میں قدرتی وسائل کی خام قیمت ’’ 4 ٹریلین ڈالر‘‘ سے زیادہ تاہم ان وسائل کو کھود کر نکالنا کٹھن و پیچیدہ امر ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

حنا آفریدی نے تیمور اکبر سے نکاح پر ماہانہ 5 لاکھ خرچ کی ڈیمانڈ کردی

 Jan 18, 2026 01:15 PM |
 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 گووندا اور میرے درمیان طلاق نہیں ہوئی، ہم اب بھی ساتھ رہتے ہیں، سنیتا آہوجا

 Jan 18, 2026 12:39 PM |
اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

اے آر رحمان نفرت میں اندھے ہو چکے ہیں، کنگنا رناوت

 Jan 18, 2026 11:27 AM |

متعلقہ

Express News

امریکا: تقریباً نصف صدی بعد کتاب لائبریری کو واپس

Express News

امریکا: ریٹائرمنٹ ہوم میں گھسنے کی کوشش، بکری گرفتار

Express News

خوفناک اژدہا سوتی خاتون کے بستر پر چڑھ گیا، آنکھ کھلنے پر کیا ہوا؟

Express News

طاعون سے مرنے والے ہزاروں افراد کی اجتماعی قبر دریافت

Express News

امریکا: مشہور نیوز اینکر کی رنگ برنگی جرابوں کا انوکھا کلیکشن

Express News

سوئیڈن: فٹبال کے شوقین نے انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو