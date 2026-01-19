گل پلازہ سانحہ، ریسکیو حکام نے جاں بحق اور زخمی افراد کی فہرست جاری کر دی

کراچی:
ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ شاپنگ مال میں ہفتے کی رات لگنے والی آگ پر بڑی حد تک قابو پالیا گیا،آتشزدگی کے باعث عمارت کے دو حصے منہدم ہوگئے، فائر فائٹر نے اب سے کچھ دیر قبل مزید چار لاشوں کو باہر نکال لیا ہے جس کے بعد ایک فائر فائٹر سمیت ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 10 ہو گئی ہے جبکہ 55 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔
ریسیکیو حکام نے اس سانحے میں جاں بحق اور زخمی افراد کی فہرست جاری کر دی ہے۔
ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں کاشف ولد یونس (40 سال)، فراز ولد ابرار (55 سال)، محمد عامر ولد نامعلوم (30 سال)، فرقان ولد شوکت علی (25 سال) سمیت 5 دیگر افراد شامل ہیں جن کی لاشوں کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔
زخمی اور متاثرہ افراد میں حسیب ولد وسیم (25 سال)، وسیم ولد سلیم (20 سال)، دانیال ولد سراج (20 سال)، صادق ولد نامعلوم (35 سال)، حمزہ ولد محمد علی (22 سال)، رحیم ولد گل محمد (25 سال)، فہد ولد محمد ایوب (20 سال)، جواد ولد جاوید (18 سال)، ایان ولد نامعلوم (25 سال)، عبداللہ ولد ظہیر (20 سال)، عثمان ولد اصغر علی (20 سال)، فہد ولد حنیف (47 سال)، زین ولد عبداللہ (23 سال)، نادر ولد نامعلوم (50 سال) اور دیگر شامل ہیں۔
چھیپا ذرائع کے مطابق متعدد افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ کئی متاثرین کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں جائے وقوعہ پر موجود ہیں اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بدستور جاری ہے۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کی جائے گی۔