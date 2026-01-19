آسٹریلیا کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ سے قبل دورہ پاکستان، کئی اہم کھلاڑی اسکواڈ میں شامل نہیں

آسٹریلیا نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کے دورے کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کردیا ہے جس میں چند اہم کھلاڑی فٹنس مسائل کے باعث شامل نہیں ہوں گے۔
تفصیلات کے مطابق پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ اور ٹم ڈیوڈ کو انجریز سے مکمل بحالی کے لیے مزید وقت دیا گیا ہے، اس لیے وہ پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز نہیں کھیلیں گے۔
سلیکٹرز نے بگ بیش لیگ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے کچھ نئے اور نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے۔
پرتھ اسکارچرز کے تیز گیندباز مہلی بیئرڈمین اور سڈنی سکسرز کے آل راؤنڈر جیک ایڈورڈز کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
دونوں کھلاڑی اس سے قبل بھارت کے دورے کے دوران وائٹ بال اسکواڈ کا حصہ رہ چکے ہیں تاہم دونوں ہی ابھی تک انٹرنیشنل ڈیبیو نہیں کرسکے ہیں۔
برسبین ہیٹ کے بیٹر میتھیو رینشا کو بھی بی بی ایل میں شاندار کارکردگی کے صلے میں منتخب کیا گیا ہے اور ان کے ممکنہ طور پر ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کی توقع ہے۔
واضح رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان سیریز کے تمام میچز لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 29 جنوری، 31 جنوری اور یکم فروری کو کھیلے جائیں گے۔
میچز پاکستان کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے کھیلے جائیں گے۔
اسکواڈ:
مچ مارش (کپتان)، شان ایبٹ، زیویئر بارٹلیٹ، مہلی بیئرڈمین، کوپر کونولی، بین ڈوریشیئس، جیک ایڈورڈز، کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلس، میتھیو کوہنمین، مچ اوون، جوش فلپ، میتھیو رینشا، میٹ شارٹ، مارکس اسٹوئنس، ایڈم زیمپا