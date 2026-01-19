اسلام آباد؛ موبائل فون چھین کر IMEI تبدیل کرکے افغانستان فروخت کرنے والا منظم گروہ گرفتار

منظم گروہوں کے گرفتار 16 ارکان میں گینگ کا لیڈر بھی شامل ہے

نعیم اصغر January 19, 2026
فوٹو: فائل

اسلام اباد پولیس کے رابری ڈکیتی یونٹ نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے شہریوں سے قیمتی موبائل فون چھین کر آئی ایم ای آئی تبدیل کر کے افغانستان فروخت کرنے والے منظم گروہوں کے 16 ارکان کو گرفتار کر لیا جس میں گینگ کا لیڈر بھی شامل ہے۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینے گئے لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی موبائل فونز، موٹر سائیکل برآمد ہوئیں۔

ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے بتایا کہ ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے 02 موٹر سائیکل اور 05 پستول مع ایمونیشن برآمد کی گئیں۔ ملزمان اسلام آباد پولیس کو راہزنی، شاپ رابری اور دیگر سنگین جرائم کی 16 وارداتوں میں مطلوب تھے۔

ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق ملزمان نے جڑواں شہروں میں متعدد وارداتیں کرنے اور چھینے گئے موبائل فون افغانستان فروخت کرنے کا انکشاف کیا، گینگز کے دیگر سہولت کاروں اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے تحرک جاری ہے۔

ایس ایس پی آپریشنز اسلام اباد قاضی علی رضا کا کہنا تھا کہ شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثوں سے محروم کرنے والے ملزمان کے خلاف اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، منظم اور متحرک گینگز کےخلاف بڑے پیمانے پر کاروائیاں عمل میں لائی جارہی ہیں۔
