سانحہ گل پلازہ: حارث رؤف کی ناقص انتظامات پر حکومت پر شدید تنقید

ناقص فائر سیفٹی انتظامات، امدادی کارروائی میں تاخیر، غیر مؤثر حکمتِ عملی نے اس المیے کو مزید سنگین بنادیا، حارث رؤف

اسپورٹس ڈیسک January 19, 2026
قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف نے سانحہ گل پلازہ پر حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔

سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں حارث رؤف نے کہا کہ یہ سانحہ ہماری اجتماعی ناکامی کو بے نقاب کرتا ہے، جہاں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے موجود نظام بری طرح ناکام ثابت ہوا۔

انہوں نے کہا کہ ناقص فائر سیفٹی انتظامات، امدادی کارروائی میں تاخیر اور غیر مؤثر حکمتِ عملی نے اس المیے کو مزید سنگین بنا دیا۔

حارث رؤف نے کہا کہ اس غفلت کی قیمت نہایت بھاری تھی، قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، کئی خاندان بکھر گئے اور بے شمار خواب ادھورے رہ گئے۔

انہوں نے مزید کہا کہ اس سانحے کے بعد پیدا ہونے والی بے بسی کا احساس دل کو جکڑ لیتا ہے۔

Express News

گل پلازہ آتشزدگی میں تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے، کراچی پولیس چیف

Express News

’کوئی غلطی ہوگئی ہو تو معاف کردینا‘ گل پلازہ میں پھنسے دکاندار کا آخری جذباتی پیغام سامنے آگیا

حارث رؤف نے سوال اٹھایا کہ آخر کب تک ہم ایسی لاپرواہی برداشت کرتے رہیں گے؟ مزید کتنی جانیں قربان ہوں گی تب جا کر ہم جاگیں گے؟ یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے، جو ہم سب سے جواب مانگ رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ غم کی شدت ناقابلِ بیان ہے اور عوامی غصہ بالکل بجا ہے۔

واضح رہے کہ گل پلازہ میں لگنے والی آگ پر تقریباً 36 گھنٹے بعد آج صبح قابو پالیا گیا ہے جس میں 14 افراد جاں بحق ہوئے اور 54 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔

 
