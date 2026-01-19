گل پلازہ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں، مجلس وحدت مسلمین

آگ پر قابو پانے اور متاثرین کو نکالنے کیلئے امدادی کارروائیاں قابل تحسین ہیں، علامہ باقر عباس زیدی

اسٹاف رپورٹر January 19, 2026
کراچی:

مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی رہنما علامہ باقر عباس زیدی نے کہا ہے کہ گل پلازہ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں تاکہ آگ لگنے کی وجوہات کا تعین ہو سکے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔

علامہ باقر عباس زیدی نے کہا کہ آتشزدگی کے نتیجے میں قیمتی جانی و مالی نقصان انتہائی دلخراش ہے، یہ واقعہ نہ صرف متاثرہ خاندانوں بلکہ پوری تاجر برادری اور شہر کے عوام کیلئے شدید صدمے کا باعث ہے۔

انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کے باعث کئی دکانیں اور کاروباری یونٹس متاثر ہوئے جس سے روزگار اور معاشی سرگرمیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔

علامہ باقر عباس کہا ہے کہ سانحہ گل پلازہ کے بعد ریسکیو اداروں اور فائر بریگیڈ کے عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پانے اور متاثرین کو نکالنے کی کوششیں کیں، اب تک امدادی کاروائیاں جاری ہیں جو قابل تحسین ہیں۔

علامہ باقر عباس نے مطالبہ کیا کہ حکومت اور متعلقہ ادارے متاثرہ خاندانوں اور تاجروں کے لیے فوری امداد اور بحالی کے اقدامات کریں۔
