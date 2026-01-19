سندھ ہائیکورٹ: کراچی میں چنگچی رکشوں پر پابندی کیخلاف درخواست پر فریقین سے جواب طلب

سندھ حکومت نے ابتدائی طور پر 12 روٹس پر چنگچی رکشوں پر پابندی عائد کی تھی

کورٹ رپورٹر January 19, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے شہر کی مرکزی شاہراہوں پر چنگچی رکشوں پر پابندی کیخلاف درخواست پر آئندہ سماعت پر تمام فریقین سے جواب طلب کرلیا۔

ہائیکورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو شہر کے مرکزی شاہراہوں پر چنگچی رکشوں پر پابندی کیخلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر و محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران پیش ہوئے۔  سرکاری حکام نے جواب جمع کرانے کیلئے مہلت مانگ لی۔

درخواستگزار کے وکیل صلاح الدین گنڈاپور نے موقف دیا کہ حکومت نے 2 نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کئے تھے۔ اب ایک تیسرا نوٹیفیکیشن بھی جاری کردیا گیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جواب آنے دیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔

درخواستگزار کے وکیل نے موقف دیا کہ رمضان آنے والا ہے، اپریل سے پابندی کا سامنا ہے۔ رکشہ ڈرائیور معاشی تنگی کا شکار ہوگئے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ  یہ کوئی قانونی دلیل نہیں ہے، جواب آنے کے بعد آپ دلائل دیجئے گا۔

عدالت نے سماعت 4 فروری تک ملتوی کردی، عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام فریقین سے جواب طلب کرلیا۔ درخواست میں سندھ حکومت، کمشنر کراچی، سیکریٹری ٹرانسپورٹ و دیگر فریق ہیں۔

سندھ حکومت نے کمشنر کراچی کے ذریعے ابتدائی طور پر 12 روٹس پر چنگچی رکشوں پر پابندی عائد کی تھی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ نوٹیفکیشن میں ترمیم کرکے 30 روٹس کو بند کردیا گیا۔ شہر بھر میں 60 ہزار چنگچی رکشے چلتے ہیں۔ قوانین میں ترمیم کے بعد پابندی کا اختیار کمشنر کراچی کے بجائے بلدیاتی نمائندوں کا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’دی لائن کنگ‘ اور ’الادین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

’دی لائن کنگ‘ اور ’الادین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

 Jan 19, 2026 12:43 PM |
کرن جوہر، سلمان خان کی وینٹی وین میں کیوں رو پڑے؟

کرن جوہر، سلمان خان کی وینٹی وین میں کیوں رو پڑے؟

 Jan 19, 2026 12:45 PM |
ساس نے شادی کی دن کیا نصیحت کی تھی؟ اکشے کمار کا 25ویں سالگرہ پر پیغام وائرل

ساس نے شادی کی دن کیا نصیحت کی تھی؟ اکشے کمار کا 25ویں سالگرہ پر پیغام وائرل

 Jan 19, 2026 12:05 PM |

متعلقہ

Express News

سوشل میڈیا پر ’’امریکن بھابھی‘‘ کے پھر سے چرچے، امریکی خاتون شوہر سے ملنے پاکستان آگئی

Express News

جنید صفدر کا ولیمہ، مریم نواز کی تصاویر وائرل

Express News

کرک؛ گھریلو ناچاقی پر اپنے ہی اہلخانہ پر فائرنگ، کمسن بچیوں اور خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق

Express News

گل پلازہ آمد پر لوگوں کی میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی

Express News

تاجروں کا سانحہ گل پلازہ پر سوگ کا اعلان

Express News

سخاکوٹ، شوہر کو قتل کر کے لاش گھر میں دفنانے والی بیوی گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو