کوئٹہ:
گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ایک شاندار اور باوقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں بلوچستان اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر محترمہ غزالہ گولہ نے صوبے کی قائم مقام گورنر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔
یہ تقریب صوبائی سیاست میں خواتین کی نمائندگی اور قیادت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران خان ملاخیل نے غزالہ گولہ سے آئینی حلف لیا۔
حلف برداری کے موقع پر صوبے کے وزیراعلیٰ میر سرفراز بگٹی، اراکین صوبائی و قومی اسمبلی، صوبائی سیکرٹریز اور دیگر اعلیٰ حکومتی و سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی، جس سے تقریب میں رونق اور وقار مزید بڑھ گیا۔
یہ تقرری اس وقت ہوئی جب بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے۔ گورنر 26 جنوری تک واپس آنے کا امکان ہے۔ اس دوران صدر مملکت آصف علی زرداری نے غزالہ گولہ کو قائم مقام گورنر مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔
محترمہ غزالہ گولہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں جو 2024 میں بلا مقابلہ بلوچستان اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئی تھیں۔ ان کی قائم مقام گورنر کی حیثیت سے خدمات کا آغاز صوبے میں استحکام اور ترقی کے لیے ایک مثبت پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔
تقریب کے بعد ذرائع کے مطابق،غزالہ گولہ نے کہا کہ وہ صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود اور آئینی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کے لیے پرعزم ہیں۔
یہ واقعہ بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شرکت اور قیادت کا ایک روشن باب ہے۔ صوبائی حکومت اور عوام کی جانب سے اس تقرری کو سراہا جا رہا ہے۔