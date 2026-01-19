کوئٹہ میں تاریخی لمحہ: ڈپٹی اسپیکر غزالہ گولہ نے قائم مقام گورنر بلوچستان کا حلف اٹھا لیا

چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران خان ملاخیل نے غزالہ گولہ سے آئینی حلف لیا

سردار حمید خان January 19, 2026
facebook whatsup
کوئٹہ:

گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ایک شاندار اور باوقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں بلوچستان اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر محترمہ غزالہ گولہ نے صوبے کی قائم مقام گورنر کے عہدے کا حلف اٹھایا۔

یہ تقریب صوبائی سیاست میں خواتین کی نمائندگی اور قیادت کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس کامران خان ملاخیل نے غزالہ گولہ سے آئینی حلف لیا۔

حلف برداری کے موقع پر صوبے کے وزیراعلیٰ میر سرفراز بگٹی، اراکین صوبائی و قومی اسمبلی، صوبائی سیکرٹریز اور دیگر اعلیٰ حکومتی و سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی، جس سے تقریب میں رونق اور وقار مزید بڑھ گیا۔

یہ تقرری اس وقت ہوئی جب بلوچستان کے گورنر جعفر خان مندوخیل عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہوئے۔ گورنر 26 جنوری تک واپس آنے کا امکان ہے۔ اس دوران صدر مملکت آصف علی زرداری نے غزالہ گولہ کو قائم مقام گورنر مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔

محترمہ غزالہ گولہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں جو 2024 میں بلا مقابلہ بلوچستان اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئی تھیں۔ ان کی قائم مقام گورنر کی حیثیت سے خدمات کا آغاز صوبے میں استحکام اور ترقی کے لیے ایک مثبت پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔

تقریب کے بعد ذرائع کے مطابق،غزالہ گولہ نے کہا کہ وہ صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود اور آئینی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کے لیے پرعزم ہیں۔

یہ واقعہ بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شرکت اور قیادت کا ایک روشن باب ہے۔ صوبائی حکومت اور عوام کی جانب سے اس تقرری کو سراہا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’دی لائن کنگ‘ اور ’الادین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

’دی لائن کنگ‘ اور ’الادین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

 Jan 19, 2026 01:43 PM |
کرن جوہر، سلمان خان کی وینٹی وین میں کیوں رو پڑے؟

کرن جوہر، سلمان خان کی وینٹی وین میں کیوں رو پڑے؟

 Jan 19, 2026 12:45 PM |
ساس نے شادی کی دن کیا نصیحت کی تھی؟ اکشے کمار کا 25ویں سالگرہ پر پیغام وائرل

ساس نے شادی کی دن کیا نصیحت کی تھی؟ اکشے کمار کا 25ویں سالگرہ پر پیغام وائرل

 Jan 19, 2026 12:05 PM |

متعلقہ

Express News

سوشل میڈیا پر ’’امریکن بھابھی‘‘ کے پھر سے چرچے، امریکی خاتون شوہر سے ملنے پاکستان آگئی

Express News

جنید صفدر کا ولیمہ، مریم نواز کی تصاویر وائرل

Express News

کرک؛ گھریلو ناچاقی پر اپنے ہی اہلخانہ پر فائرنگ، کمسن بچیوں اور خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق

Express News

گل پلازہ آمد پر لوگوں کی میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی

Express News

تاجروں کا سانحہ گل پلازہ پر سوگ کا اعلان

Express News

سخاکوٹ، شوہر کو قتل کر کے لاش گھر میں دفنانے والی بیوی گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو