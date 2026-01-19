انڈر 19 ورلڈکپ: پاکستان کا اسکاٹ لینڈ کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ

پاکستان ٹیم میں آج کے میچ کے لیے دو تبدیلیاں کی گئی ہیں

اسپورٹس ڈیسک January 19, 2026
facebook whatsup

انڈر 19 ورلڈکپ کے بارہویں میچ میں پاکستان نے اسکاٹ لینڈ کیخلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ہرارے میں کھیلے جارہے میچ میں پاکستان کے کپتان فرحان یوسف نے ٹاس جیت کر اسکاٹ لینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔

اسکاٹش کپتان تھامس نائٹ کا کہنا ہے کہ وہ بھی ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنا چاہتے تھے لیکن اگر ہم ابتدائی ایک گھنٹہ احتیاط سے گزار لیں تو اس پچ پر رنز بنائے جاسکتے ہیں۔

پاکستان ٹیم میں آج کے میچ کے لیے دو تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ محمد شایان اور عمر زیب کی جگہ علی حسن بلوچ اور محمد صیام کو شامل کیا گیا ہے۔

آج کھیلے جانے والے دوسرے میچز میں سری لنکا اور آئرلینڈ اور جنوبی افریقا اور تنزانیہ کی ٹیمیں مدمقابل ہیں۔

سری لنکا نے آئرلینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ تنزانیہ نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقا کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’دی لائن کنگ‘ اور ’الادین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

’دی لائن کنگ‘ اور ’الادین‘ کے مداحوں کیلیے افسوسناک خبر سامنے آگئی

 Jan 19, 2026 01:43 PM |
کرن جوہر، سلمان خان کی وینٹی وین میں کیوں رو پڑے؟

کرن جوہر، سلمان خان کی وینٹی وین میں کیوں رو پڑے؟

 Jan 19, 2026 12:45 PM |
ساس نے شادی کی دن کیا نصیحت کی تھی؟ اکشے کمار کا 25ویں سالگرہ پر پیغام وائرل

ساس نے شادی کی دن کیا نصیحت کی تھی؟ اکشے کمار کا 25ویں سالگرہ پر پیغام وائرل

 Jan 19, 2026 12:05 PM |

متعلقہ

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ میں افغانستان نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے دی

Express News

بنگلا دیش کے سخت موقف پر پاکستان کو بھی ورلڈ کپ منصوبوں پر نظرِ ثانی کرنا پڑ گئی

Express News

چیک جونیئر اسکواش ٹورنامنٹ: پاکستانی کھلاڑی مہوش علی حریف کھلاڑی سے ٹکرا کر شدید زخمی

Express News

آئی سی سی کی مداخلت پر بھارت نے دیگر ٹیموں میں شامل پاکستانی کھلاڑیوں کے ویزے جاری کرنا شروع کردیے

Express News

بگ بیش: سست ترین بیٹرز میں رضوان اور بابرکی ٹاپ 2 پوزیشنز

Express News

پی ایس ایل میں پہلی بار پلیئرز کی نیلامی ہوگی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو