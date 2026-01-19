سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، نرخ تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے

فی تولہ سونے کی قیمت میں 7ہزار 500روپے کے بڑا اضافہ ہوا ہے

اسٹاف رپورٹر January 19, 2026
کراچی:

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑے اضافے سے نرخ تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔

ایران میں قیادت کی تبدیلی کے لیے امریکا کی جانب سے منڈلاتے ہوئے جنگ کے بادل، امریکی فیڈرل ریزرو کی شرح سود میں مزید کمی کی بازگشت اور جیو پولیٹیکل حالات سے عالمی و مقامی سطح پر سونے اور چاندی کی قیمتیں وقفے وقفے سے تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 75ڈالر کے بڑے اضافے سے 4ہزار 670ڈالر کی نئی بلند سطح پر آگئی۔

بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی

عالمی مارکیٹ میں اضافے کے سبب فی تولہ سونے کی قیمت بھی 7ہزار 500روپے کے بڑے اضافے سے 4لاکھ 89ہزار 362روپے کی نئی بلند سطح پر آگئی۔

اسی طرح، فی دس گرام سونے کی قیمت 6ہزار 431روپے بڑھ کر 4لاکھ 19ہزار 549روپے کی سطح پر آگئی۔

سونے کے ساتھ ساتھ، فی تولہ چاندی کی قیمت 300 روپے کے اضافے سے 9ہزار 782 روپے کی نئی بلند سطح پر آگئی جبکہ فی دس گرام چاندی کی قیمت 257روپے کے اضافے سے 8ہزار 386روپے کی سطح پر آگئی۔
